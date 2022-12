VIDEO| Elon Musk, alături de ginerele lui Donald Trump, la finala Cupei Mondiale

Elon Musk și-a făcut o apariție surpriză la finala Cupei Mondiale din Qatar și a stat alături de ginerele lui Donald Trump.

Miliardarul a fost văzut intrând pe stadionul Lusail pentru a urmări meciul dintre Argentina și Franța în finala turneului și a fost fotografiat ulterior alături de Jared Kushner.

Elon Musk at the World Cup Final with Jared Kushner, Senior Adviser and in-law to President Trump who also is reported to be a good friend to the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al-Saud. pic.twitter.com/2yQWUcnDbQ