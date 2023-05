Elon Musk rupe tăcerea: Pe cine a numit în locul său la conducerea Twitter

Numele acesteia circula de mai multe ore în presa economică, după care grupul media a confirmat plecarea.

”(Va fi) o plăcere să lucrez cu Linda pentru a transforma această platformă în X, aplicaţia universală”, scrie omul de afaceri într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare pe care a cumpărat-o în noiembrie cu 44 de miliarde de dolari.

Profilul Lindei Yaccarino ar putea acoperi o lacună uriaşă în ”Twitter 2.0”, şi anume relaţiile cu agenţii de publicitate.

Strategia haotică a lui Elon Musk - concedierea a 60% dintre salariaţi, reprimirea unor personnalităţi controversate şi temeri cu privire la o reducere a moderării conţinuturilor - a determinat un mare număr de mărci să se îndepărteze de reţeaua de socializare.

Potrivit Insider Intelligence, veniturile Twitter urmează să scadă cu 30% în exerciţiul bugerat al lui 2023, la mai puţin de trei miliarde de dolari.

Abonamentul Twitter Blue - care nu reuşeşte să convingă - ar urma să nu acopere această gaută.

Redobândirea credibilităţii în lumea publictăţii şi refacerea încrederii urmează să fie misiunile prioritare ale viitoarei directoare.

Elon Musk nu renunţă însă la conducere.

În afară de postul de preşedinte al Consiliului de Administraţie, el va deveni ”directorul tehnologiei însărcinat cu supervizarea produselor, software-ului şi operaţiunilor”.

Această fişă a postului înţesată lasă puţină marjă de manevră viitoarei conducătoare a Twitter.

The NEW CEO Of Twitter?



Linda Yaccarino, a potential new CEO for Twitter, is an executive at NBC Universal and holds a position at the World Economic Forum.



Last month, during an interview with Elon, Yaccarino encouraged him to allow advertisers to have influence on the… pic.twitter.com/zaTBDlJRbr