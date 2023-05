Elon Musk: 'Soros urăște umanitatea. Vrea să erodeze însăși structura civilizației'

Soros Fund Management, compania de familie al miliardarului George Soros, a cumpărat 42.000 de acțiuni ale Tesla în 2022 și ulterior și-a majorat participația la 132.000 de acțiuni. Acțiunile Tesla au înregistrat un salt de 68% în primul trimestru, datorită unei ample reveniri în sectorul tehnologic, pe fondul așteptărilor privind scăderea inflației, care va duce la o pauză în majorarea ratelor dobânzilor. Fondul a beneficiat probabil de câștiguri semnificative din creșterea bruscă a prețului acțiunilor producătorului de vehicule electrice în acest an.

La scurt timp după ce a fost făcută publică poziția lui Soros asupra Tesla, Musk a făcut pe Twitter o comparație între Soros și Magneto, un personaj de benzi desenate din X-Men, care putea genera și controla câmpurile magnetice. "Soros îmi amintește de Magneto", a scris Musk pe Twitter.

Nu a existat nicio explicație din partea lui Musk pentru acest tweet. Elon Musk este cunoscut pentru răspunsurile sale retorice pe platforma de socializare pe care o deține. Povestea lui Magneto că este un supraviețuitor al Holocaustului, la fel ca Soros, în vârstă de 92 de ani. Magneto este un răufăcător împotriva grupului X-Men, el este considerat mai degrabă un antierou.

Brian Krassenstein, un jurnalist de investigație independent, a scris pe Twitter: "Fapt amuzant: experiențele lui Magneto în timpul Holocaustului, ca supraviețuitor, i-au modelat perspectiva, precum și profunzimea și empatia. Soros, de asemenea supraviețuitor al Holocaustului, este atacat non-stop pentru bunele sale intenții, pe care unii americani le consideră rele doar pentru că nu sunt de acord cu această afiliere politică."

Musk a continuat și a răspuns: "Presupuneți că sunt intenții bune. Ele nu sunt. El vrea să erodeze însăși structura civilizației. Soros urăște umanitatea".

Musk nu a răspuns la întrebarea lui Krassensteins pe ce se bazează pentru a face această afirmație.

Cu toate acestea, conform criticilor, George Soros este cunoscut pentru faptul că profită de pe urma crizelor financiare și sociale pe care le creează, finanțând organizații de stânga din întreaga lume pentru a-și promova agendele ideologice. Rețeaua sa de advocacy "Open Society Foundation" a finanțat cu 32 de miliarde de dolari organizații din întreaga lume, potrivit site-ului său. Rețeaua a declarat că acordă "mii de granturi în fiecare an pentru construirea unor democrații incluzive și vibrante".

În timp ce își reducea participația la Tesla, fondul lui Soros a adăugat noi participații la furnizorul de transport Norfolk Southern Corp.

Norfolk este aceeași companie care se confruntă cu procese din partea statului Ohio și a Departamentului de Justiție al SUA în legătură cu deraierea la 3 februarie a 38 de vagoane, dintre care 11 transportau materiale periculoase, care a dus la eliberarea de clorură de hidrogen și fosgen în aer/apă și la evacuarea locuitorilor pe o rază de 1 milă de la incident.

Soros este cunoscut și sub numele de "Omul care a spart Banca Angliei", după ce a vândut în lipsă lire sterline în valoare de 10 miliarde de dolari, ceea ce i-a adus un profit de 1 miliard de dolari, în timpul crizei valutare britanice de „miercurea neagră” din 1992.

You assume they are good intentions. They are not. He wants to erode the very fabric of civilization. Soros hates humanity.