Elsa Pataky, soția actorului Chris Hemsworth, a semnat cu Netflix pentru a juca în thriller-ul de acţiune 'Interceptor'

Actriţa spaniolă Elsa Pataky şi Luke Bracey au semnat cu Netflix pentru a juca rolurile principale în filmul "Interceptor", un thriller de acţiune care va fi produs de Chris Hemsworth despre ameninţarea unui atac nuclear asupra SUA, relatează EFE.

Platforma de streaming Netflix a anunţat joi acest nou proiect, scris şi regizat de Matthew Reilly, în care actriţa va interpreta rolul unui locotenent de armată care încearcă să salveze Statele Unite de un atac cu 16 rachete nucleare, potrivit sinopsisului producţiei, potrivit agerpres.ro.

Matthew Reilly a descris proiectul ca un mare film de acţiune cu "ritm frenetic" şi o "naraţiune rapidă, implacabilă şi de mare risc".

"Elsa Pataky este perfectă pentru a fi protagonista noastră: o femeie puternică, independentă şi decisă care, în faţa unor probabilităţi copleşitoare, pur şi simplu refuză să se dea bătută", a asigurat regizorul viitorului film.

Producţia va începe filmările în Australia, unde Elsa Papaky şi soţul ei, actorul australian Hemsworth, au reşedinţa.

Printre filmele cele mai recente ale actriţei spaniole se numără "12 Strong", din 2018 şi "The Fate of the Furious", din 2017.

Cel mai nou film al său este "Carmen", a cărui lansare este aşteptată primăvara aceasta.

Luke Bracey, partenerul său din "Interceptor", a fost văzut curând în filmul "Holidate", difuzat de asemenea de Netflix.