Elton John este încrezător în şansele piesei "Shallow", compusă de Mark Ronson şi Lady Gaga pentru filmul "A Star Is Born", de a câştiga un premiu al Academiei Americane de Film încât este dispus să îşi dea casa dacă nu primesc o statuetă la ceremonia din 24 februarie, scrie billboard.com, scrie news.ro.

În cea mai recentă emisiune de la radio Beats 1 "Rocket Hour", Elton John a vorbit despre colaborarea lui Ronson cu Gaga pentru filmul "A Star Is Born" şi a spus cât este de sigur că vor câştiga un premiu.

"Pariez pe casa mea că vei câştiga un Oscar", i-a spus lui Ronson prin intermediul FaceTime. "Îţi garantez că vei câştiga un Oscar".

Ronson, care a conversat cu John în timp ce termina o colaborare cu Alicia Keys în studio, i-a mulţumit lui John pentru compliment şi pentru votul de încredere. El a vorbit şi despre legătura specială a lui Elton John cu Gaga - ea este naşa celor doi copii ai lui John şi David Furnish.

"Shallow" a câştigat deja premii Globul de Aur şi la Critic's Choice pentru "cel mai bun cântec" şi este nominalizat la aceeaşi categorie a premiilor Oscar.

Cântecele nominalizate la premiul Oscar pentru "cel mai bun cântec" sunt: "All The Stars” - "Black Panther" - de Kendrick Lamar, SZA, "I’ll Fight” - "RBG” - de Diane Warren, Jennifer Hudson, "The Place Where Lost Things Go” - "Mary Poppins Returns” - de Marc Shaiman, Scott Wittman, „Shallow” - „A Star Is Born” - de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt şi Benjamin Rice, „When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” - „The Ballad of Buster Scruggs” - de Willie Watson, Tim Blake Nelson.

Gaga şi Bradley Cooper vor cânta "Shallow" în timpul celei de-a 91-a gală a premiilor Oscar.