Elveţienii, impresionaţi de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, înaintea meciului de Fed Cup: 'Uimitoare' - VIDEO

Jucătoarele de tenis din echipa Elveţia de Cupa Federaţiei au început, marţi, pregătirile în vederea întâlnirii cu România, din barajul pentru Grupa Mondială. Trimişii federaţiei elveţiene au fost impresionaţi de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde va avea loc întâlnirea, la finalul acestei săptămâni.

"Antrenament matinal în uimitoarea Sală Polivalentă din Cluj pentru Viktorija Golubic şi Martina Hingis", se arată pe contul de Twitter al forului elveţian.

Primele jucătoare şi membri ai stafului oaspete au ajuns, luni, la Cluj-Napoca. Heinz Gunthardt, căpitanul nejucător, şi Jil Teichmann au venit de la Lugano, via Bergamo, de unde au luat avionul de Cluj.

Viktorija Golubic şi fostul lider WTA Martina Hingis, care îndeplineşte acum rolul de antrenoare a echipei de FedCup, au sosit de la Basel, fiind întâmpinate pe aeroportul din Cluj-Napoca de primarul Emil Boc.

Marţi, sosesc celelalte două jucătoare elveţiene convocate, Patty Schnyder şi Timea Bacsinszky.

Tot luni, a ajuns la Cluj-Napoca liderul echipei României, Simona Halep, locul I WTA, anunță News.ro.

"Cred că România poate câştiga Cupa Federaţiei, dar nu e uşor şi cum de fiecare dată spunem că nu se ştie niciodată în tenis, vom vedea, dar obiectivul nostru este să mergem spre finală. Suntem o ţară cu jucătoare puternice, cu o echipă foaret bună, toate jucăm la un nivel foarte înalt şi sper ca şi în echipa FedCup să arătăm ceea ce arătăm la turneele individuale şi să câştigăm partida", a spus Halep, înaintea plecării spre Cluj-Napoca.

În tabăra română, Simona Halep, locul I WTA, Sorana Cîrstea, locul 34 WTA, Irina Begu, locul 38 WTA, şi Mihaela Buzărnescu, locul 40 WTA, au fost convocate de căpitanul nejucător Florin Segărceanu.

Gunthard le-a ales pe Timea Bacsinszky, locul 46 WTA, Viktorija Golubic, locul 115 WTA, Jil Teichmann, locul 135 WTA, şi Patty Schnyder, locul 149 WTA.

Întâlnirea dintre România şi Elveţia, meci din play-off-ul Grupei Mondiale, are loc în perioada 21-22 aprilie 2018, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (21 aprilie), urmând ca duminică (22 aprilie) să se dispute celelalte două meciuri de simplu şi meciul de dublu.

Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a FedCup by BNP Paribas.

