Emil Boc jubilează după întâlnirea la Guvern cu premierul: 'Se vor primi sumele pe parcursul lui 2022 pentru finalul anului acesta'

Primarul Clujului Emil Boc a afirmat, după întâlnirea premierul Nicolae Ciucă cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, că discuţiile au vizat şi compensarea subvenţiei pentru energie termică, iar în 2022 vor fi primite sume care să acopere anul acesta, la fel cum a fost făcut şi în 2021. „La fel ca anul trecut 90% din costurile asistenţei sociale să fie suportate la bugetul de stat”, a adăugat edilul.

„Suma totală este formată din multe sume sectoriale, burse plus asistenţă socială de care nu am menţionat, iarăşi un lucru pe care am reuşit să îl obţinem – la fel ca anul trecut 90% din costurile asistenţei sociale să fie suportate la bugetul de stat. Deci sume sectoriale la fiecare municipiu în parte pe aceste componente”, a declarat Emil Boc, întrebat vineri la Guvern care este suma totală pe care Executivul o va da administraţiilor locale, prin bugetul de stat.

El a mai spus că nu a fost discutată hotărârea de Guvern prevăzută în şedinţa de vineri, prin care e alocată suma de un miliar lei pentru primării.

„Am discutat despre subvenţia la energie termică. S-a primit o parte din resurse. Se vor primi şi pe parcursul anului viitor. Ne-am dus punctual cu această temă. Evident că aici cererile sunt încă foarte mari şi sperăm ca pe parcursul anului 2022, aşa cum s-a făcut la sfârşitul anului 2021 cu o parte din sumele pe care noi le-am solicitat să fie compensate anul viitor”, a completat Boc.