Emil Săndoi: 'Mirel Rădoi va face performanță alături de echipa națională a României'

Emil Săndoi a declarat, duminică, faptul că are încredere că Mirel Rădoi va face performanță alături de echipa națională a României, potrivit Mediafax.

”În momentul în care el a fost învestit ca antrenor ale echipei naţionale de tineret, eu am spus la momentul respectiv că este cea mai bună variantă. Vedeţi că aşa s-a întâmplat. Dacă vă aduceţi aminte, am zis şi înainte de turneul final din Italia că vom trece de faza grupelor şi aşa s-a întâmplat. Acum cred că era cea mai potrivită alegere în momentul de faţă”, a declarat Emil Săndoi.

Săndoi a susținut, la Telekom Sport, că Rădoi este unul dintre antrenorii cu cea mai rapidă ascensiune din lume: ”Eu am mare încredere în Mirel. A demonstrat, chiar dacă nu are foarte mulţi ani de antrenorat în spate. Dar a demonstrat într-un timp foarte scurt. Ascensiunea lui este fulminantă. Eu nu ştiu dacă a mai existat vreun antrenor în lume care să aibă o asemenea ascensiune. A demonstrat că poate să dirijeze bine un lot de jucători, cunoaşte în mare parte lotul, a lucrat în Federaţie înainte, deci are foarte multe atuuri”.

Barajul pentru Euro 2020 dintre România și Islanda va avea loc la data de 26 martie 2020.