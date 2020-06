Emilia Șercan, victorie în fața Guvernului în instanță: 'Și uite așa am câștigat definitiv cel mai lung proces pe care l-am avut vreodată'

Jurnalista Emilia Șercan anunță marți, pe Facebook, că a câștigat definitiv un proces pe Legea 544/2001 cu Guvernul României. „E drept, nu cel condus de Ludovic Orban, ci cel condus de Dacian Cioloș, dar, na, guvernul Orban va trebui să îmi dea informațiile pe care mi le-a refuzat guvernul Cioloș”, precizează jurnalista care dă mai multe detalii despre procesul care a durat mai mult de trei ani.

„Acum 4 ani am dat în judecată Guvernul României, dar și mai multe ministere după ce le-am cerut listele cu doctorii pe care îi aveau angajați și după ce mi-au refuzat răspunsul. Procesul cu Guvernul a durat 3 ani jumătate pentru că a avut un traseu foarte interesant. Am câștigat la fond la Tribunalul București, Guvernul a făcut recurs, iar la Curtea de Apel s-a decis casarea sentinței de fond și trimiterea dosarului spre rejudecare la instanța de fond.

Am luat-o, practic, de la zero. La a doua judecată pe fond am pierdut, dar am făcut recurs. Iar Guvernul a făcut recurs incident. Ei, în ziua în care mi-au venit actele în plic cu întâmpinarea la recursul meu și cu un recurs incident mă uitam la hârtiile alea ca la mașini străine. Am pus mâna și am citit ce e ăla recurs incident (mulțumesc Guvernului că m-a făcut să aflu despre el, l-am combătut - aparent bine -, iar decizia finală a fost de respingere a recursului incident, de casare a sentinței de la fond, de rejudecare a cazului și de admitere a cererii mele. Și uite așa am câștigat definitiv cel mai lung proces pe care l-am avut vreodată”, scrie Șercan pe Facebook.