Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a declarat că simte că "s-a născut din nou", în timp ce se pregăteşte să revină în acţiune la Auckland Classic de săptămâna viitoare, după operaţiile la gleznă şi încheietura mâinii, relatează Reuters.

Jucătoarea în vârstă de 21 de ani a ratat o mare parte din 2023 după operaţii la ambele încheieturi şi la gleznă, dar se va întoarce la Auckland cu un clasament protejat, la un an după ce a ieşit din turneu în lacrimi, în urma unei accidentări în timpul unui meci din turul al doilea.

"Da, mă simt renăscută într-un fel. Mă simt proaspătă, mă simt pregătită, sunt fericită şi emoţionată", a declarat Răducanu, sâmbătă, reporterilor.



Răducanu se află acum pe locul 298 în lume, după ce a coborât de pe locul 10 în carieră în iulie 2022.



Ea a ratat un wildcard pentru Australian Open, care începe pe 14 ianuarie, şi va trebui să parcurgă un traseu similar cu parcursul său de la Flushing Meadows din 2021, când a devenit prima jucătoare din Era Open care a câştigat un turneu major după ce a trecut de calificări.

Ea a spus că nu se mai simte copleşită de aşteptările care au urmat triumfului ei de la New York.



"În general, mă simt pozitivă şi mai uşurată. Cred că timp de doi ani după US Open am simţit poate un pic mai multă greutate pe umeri, dar acum mă simt complet proaspătă", a spus Răducanu.



Răducanu nu a mai trecut de turul al doilea la un turneu de Grand Slam de la triumful de la Flushing Meadows şi a fost criticată, dar a spus că este fericită că este în formă şi pregătită să concureze din nou.

"Este plăcut să nu mai ai ghips. Aşa că doar te mişti şi faci duş, faci tot ceea ce apreciezi cu adevărat, e bine să îţi poţi aranja singur părul, chestii de genul ăsta. Sunt doar fericită că m-am întors să joc", a mai spus ea.



Auckland Classic va începe luni, iar Emma Răducanu va evolua cu o jucătoare venită din calificări.