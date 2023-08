Emma Răducanu a revenit pe terenul de antrenament

Jucătoarea în vârstă de 20 de ani a postat miercuri o înregistrare video în care apare făcând schimb de mingi cu compatriotul său Kyle Edmund la Centrul Naţional de Tenis din Roehampton, conform news.ro

"2 august, partea distractivă. Prima dată când mă întorc pe teren", a scris sportiva pe Instagram.

We absolutely love to see it ????@EmmaRaducanu is back on court, hitting with @kyle8edmund ???? pic.twitter.com/22SYLspiFS