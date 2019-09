Emmanuel Culio: 'Dan Petrescu era un plus pe bancă, dar şi Alin Minteuan îşi face foarte bine treaba'

Jucătorul Emmanuel Culio a declarat, duminică seară, că formaţia CFR Cluj ar fi meritat victoria în meciul cu FCSB, scor 0-0, din etapa a X-a a Ligii I, potrivit Agerpres.

"Cred că CFR a dominat în a doua repriză şi am fi meritat victoria. Îmi pare rău că nu am dat gol la ultima fază a noastră. Mă simt bine de la meci la meci. Ne merge bine, meciul de azi a fost foarte bun şi dacă mergem mai departe aşa, e super pentru noi. Dan Petrescu era un plus pe bancă, dar şi Alin Minteuan îşi face foarte bine treaba lui. Vreau să mai joc încă un an, iar apoi vom vedea ce va fi", a declarat Culio.

FCSB şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, derbiul etapei a X-a a Ligii I, disputat, duminică, pe Arena Naţională.