Emmanuel Macron a ajuns la Sibiu: Cetățenii vor avea de ales dacă vrem să distrugem Europa prin poziții naționaliste sau să construim în continuare

Emmanuel Macron a ajuns, joi, la Sibiu, unde va participa la summitul informal al Consiliului UE. Președintele francez a precizat că la summit vor fi discutate trei subiecte importante: apararea zonei Schengen, angajament pentru climă și creșterea Europei din punct de vedere economic și social. Macron a menționat că naționalismul este provocarea pe care UE trebuie să o înfrunte în perioada următoare.

"Mai mult de 400 mililioane cetateni europeni vor avea de ales daca vrem sa construim impreuna in continuare sau sa distrugem Europa prin pozitiile nationaliste, aceasta e provocarea pe care trebuie sa o infruntam in urmatorii ani. Azi vom vorbi de viitor si despre proiectele pe care vrem sa le aparam.Văd trei puncte importante la acest summit: climatul, trebuie sa reusim sa obtinem un angajament privind zero emisii de carbon, protectia frontierelor Europei, sa aparam zona Schengen, si sa ne luptam pentu un model de crestere a Europei, din punct de vedere economic si social. Franta va apara acordul nuclear pe care l-am negociat cu Iranul, trebuie sa continuam sa urmaritm activitatea balistica a Iranului, sa aparam acest acord si sa avem toti o pozitie comuna", a declarat Emmanuel Macron.