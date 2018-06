Emmanuel Macron în criza Aquarius: 'Nu cedați emoției pe care unii o manipulează'

Preşedintele francez Emmanuel Macron a recomandat miercuri să nu se ''cedeze emoţiei pe care unii o manipulează'' în cazul navei de migranţi Aquarius, dând asigurări că Franţa ''va lucra mână în mână cu Italia'' pentru a gestiona fluxul de migranţi, informează AFP, citată de Agerpres.

Încercând să aplaneze criza declanşată în relaţiile cu Roma de criticile sale virulente după refuzul Italiei de a primi nava cu migranţi, şeful statului francez a condamnat totuşi ''cea mai rea politică, care plasează toată lumea sub imperiul emoţiei'', în timpul unei deplasări la Mouchamps, în vestul Franţei.''S-a făcut un an de când lucrăm mână în mână cu Italia într-un mod exemplar. Am împărţit la zece sosirile, acţionând în Libia şi în Sahel'', a pledat Macron, care a venit să viziteze mormântul lui Georges Clemenceau (1841-1929), fost şef al guvernului.''Şi dacă dau un motiv celui care caută o provocare'' refuzând acostarea navei, ''îi ajut oare pe democraţi? Să nu uităm cine ne-a interpelat, îi cunoaştem'', a adăugat el, făcând aluzie la componenta extremei drepte din guvernul italian.''Adevăratul răspuns este politica de dezvoltare, de securitate, de dezmembrare a reţelelor de traficanţi'', a spus el.Relaţiile dintre cele două ţări s-au tensionat după ce preşedintele francez a criticat ''cinismul'' şi ''iresponsabilitatea'' Italiei. Premierul Giuseppe Conte, aşteptat vineri la Palatul Elysee, a reacţionat, afirmând că nu va accepta ''lecţii ipocrite din partea ţărilor care au preferat să întoarcă spatele în materie de imigraţie''.Ministrul italian Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema draptă) şi omul forte în guvernul italian, a pretins scuze din partea Franţei, avertizând că în caz contrar ar fi mai bine ca premierul Conte să-şi anuleze vizita de vineri la Paris.Palatul Elysee a explicat miercuri că Franţa ''nu a primit nicio informaţie de la preşedinţia Consiliului (italian - guvernul) privind o cerere de scuze sau o eventuală anulare a vizitei lui Giuseppe Conte''.