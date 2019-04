Emoții pentru fostul șef al Fiscului - Sorin Blejnar așteaptă sentința definitivă în dosarul 'Motorina'

Instanța supremă ar putea anunța, astăzi, sentința definitivă în dosarul "Motorina", în care fostul șef al ANAF este acuzat că a sprijinit un grup infracțional organizat care ar fi comis infracțiuni de evaziune fiscală.

Pe 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, în primă instanță, pe Sorin Blejnar la cinci ani de inchisoare, pe Radu Nemes la noua ani, pe sotia acestuia, Diana Nemes, la sapte ani, si pe fostul sef al vamilor Viorel Comanita la cinci ani de inchisoare.

De asemenea, fostul ofițer DIPI Florin Secăreanu a fost condamnat la 5 ani de detenție, ceilalți inculpați primind pedepse cuprinse între 3 și 8 ani.

Citeste si CNCD pune FRÂNĂ competiției neloiale dintre partide - DECALOGUL de ULTIMĂ ORĂ pentru o campanie electorală civilizată

Sentinta a fost contestata la instanta suprema.

Sorin Blejnar si sotii Radu si Diana Nemes au fost trimisi in judecata in iulie 2014, fiind acuzați de evaziune fiscala cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 56 milioane de euro.

Potrivit rechizitoriului, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes si alte sapte persoane au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit de fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, de fostul sau sef de cabinet Codrut Alexandru Marta, de fostul sef al vamilor, Viorel Comanita, si de fostul ofiter DIPI Florin Secareanu, printre altii.