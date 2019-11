Enel a primit pentru prima dată ratingul 'AAA' din partea MSCI ESG Research Ltd

Enel a primit pentru prima dată ratingul „AAA”, în creştere de la „AA” în 2018, din partea MSCI ESG Research Ltd., unul dintre cei mai importanţi furnizori de cercetare de date care analizează performanţele companiilor în funcţie de protecţia mediului, cauze sociale şi guvernanţă, potrivit news.ro.

Astfel, Enel se află printre primele zece companii de utilităţile incluse în acest indice. Francesco Starace, CEO şi Director General al Enel, consideră că actualizarea ratingului Enel de către MSCI este cel mai important moment din 2019 pentru companie în ceea ce priveşte activitatea de îmbunătăţire a ratingurilor ESG.

”Aceasta reprezintă punctul culminant al unui an plin de satisfacţii ca urmare a angajamentului nostru pentru sustenabilitate, care validează strategia noastră de a considera sustenabilitatea un factor-cheie pentru crearea de valoare pentru Grup. Concret, în 2019 am lansat prima obligaţiune asociată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) din lume, care leagă ţintele de sustenabilitate cu randamentele financiare şi am fost din nou confirmaţi de către principalii indici mondiali de sustenabilitate. Din nou, în 2019, am fost singura companie globală de utilităţi şi singura companie italiană care s-a alăturat Alianţei Investitori Globali pentru Dezvoltare Durabilă (GISD) a Naţiunilor Unite, în urma unui apel al secretarului general al ONU António Guterres către 30 de lideri influenţi din mediul global de business, cu scopul de a coopera în următorii doi ani în domeniul finanţării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)", a spus Starace.

Ratingul maxim obţinut de Enel din partea MSCI se datorează în principal creşterii sale în sectorul regenerabilelor, care a făcut ca Grupul să devină cel mai mare jucător privat la nivel global din domeniul energiei regenerabile, cu aproximativ 46 GW de capacitate gestionată la nivel mondial, precum şi datorită angajamentului recent al companiei de a reduce cu 70% emisiile directe de gaze cu efect de seră până în 2030, luând anul 2017 ca termen de comparaţie, urmând să atingă aproximativ 125 g/kWh, aşa cum este certificat de iniţiativa Obiectivelor Science Based (SBTi).

Evaluarea celorlalte companii ale grupului Enel este următoarea: Endesa „AA”, rămâne la fel ca în 2018, Enel Américas „A”, în creştere de la „BBB” în 2018, Enel Chile „A”, în creştere de la „BBB” în 2018.

”Importanţa Enel pentru sustenabilitatea globală este recunoscută şi prin prezenţa sa în cadrul mai multor indici de sustenabilitate consacraţi, precum Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good Index, indicatorii Euronext VIGEO-EIRIS, indicii STOXX Global ESG Leaders, ratingul OEKOM „Prime”, indicii ECPI şi indicii Thomson Reuters / S-Network ESG Best Practices”, se arată în comunicat.

Enel atrage din ce în ce mai mult atenţia Investitorilor Responsabili Social (SRI), a căror pondere în acţionariatul companiei este în continuă creştere, reprezentând aproximativ 10,5% din capitalul social al Grupului în 2019, în creştere cu 78% faţă de 2014. Acest avans reflectă creşterea importanţei pe care pieţele financiare o acordă elementelor non-financiare în crearea de valoare sustenabilă pe termen lung, potrivit companiei.