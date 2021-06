Energia, uleiul şi serviciile de cosmetică s-au scumpit cel mai mult în mai, raportat la luna similară din 2020

Energia electrică, uleiul comestibil şi serviciile de igienă şi cosmetică au înregistrat cele mai mari scumpiri în luna mai a acestui an comparativ cu mai 2020, în timp ce ieftiniri importante se regăsesc la cartofi, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate vineri, potrivit Agerpres.

Conform INS, energia electrică s-a scumpit cu 16,97% în mai faţă de perioada similară din 2020 şi cu 18,22% comparativ cu decembrie 2020. Raportat la luna aprilie 2021, preţul energiei electrice a rămas acelaşi. În mai 2021, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, la capitolul mărfuri nealimentare se constată ieftiniri la gaze, cu 2,16%, şi la energie termică, de 0,21%, în timp ce combustibilii s-au scumpit cu 11,49%, iar tutunul şi ţigările cu 7,03%.

În cazul mărfurilor alimentare, uleiul comestibil s-a scumpit cel mai mult, cu 13,14%, în luna mai, raportat la aceeaşi perioadă a anului anterior. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 32,02%. Raportat la aprilie 2021, cartofii s-au scumpit cu 11,74%, iar ouăle s-au ieftinit cu 1,04%.

De asemenea, în mai 2021, comparativ cu perioada similară din 2020, serviciile de igienă şi cosmetică s-au scumpit cu 5,76%, iar cele de îngrijire medicală cu 5,26%. Serviciile de transport aerian s-au ieftinit în perioada menţionată cu 16,32%. Faţă de luna anterioară, cel mai mult s-au serviciile de transport aerian, cu 2,27%.



Rata anuală a inflaţiei a urcat la 3,8% în luna mai a acestui an, de la 3,2% în aprilie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, mărfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).



"Preţurile de consum în luna mai 2021 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 este 3,8%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2020 - mai 2021) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2019 - mai 2020) este 2,8%", se spune în comunicat.



Conform INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna mai 2021 comparativ cu luna aprilie 2021 este 100,56%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 3,2%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2020 - mai 2021) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2019 - mai 2020) determinată pe baza IAPC este 2,3%.



Rata anuală a inflaţiei IPC se va înscrie pe o traiectorie pronunţat ascendentă în lunile următoare şi va atinge nivelul de 4,1% în luna decembrie, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei publicat de Banca Naţională a României.



"Ulterior publicării Raportului din luna martie s-au materializat unele presiuni inflaţioniste semnificative, induse preponderent de componentele coşului de consum aflate în afara controlului politicii monetare - îndeosebi pe segmentul preţurilor combustibililor, dar şi al celorlalte componente ale grupei bunurilor energetice (energie electrică şi gaze naturale). În schimb, pentru rata anuală a inflaţiei de bază (CORE2 ajustat), revizuirile sunt relativ minore, aceasta urmând să atingă 2,8% în decembrie 2021 şi 3% în decembrie 2022. În aceste condiţii, rata anuală a inflaţiei IPC se va înscrie pe o traiectorie pronunţat ascendentă în lunile următoare, atingând 4,1% în luna decembrie. Natura preponderent temporară a şocurilor anticipate pentru acest an, va implica ulterior efecte de bază favorabile, urmând ca rata anuală a inflaţiei IPC să coboare până la 3% la finele anului 2022. În plus, corecţia de la valori situate uşor peste 4%, în cursul anului 2021, la valori plasate confortabil în intervalul ţintei, respectiv în apropiere de 3%, este de aşteptat să aibă loc deja în cursul trimestrului I 2022", se spune în raport.



Comparativ cu Raportul asupra inflaţiei din martie, revizuirile ratei anuale a inflaţiei IPC sunt consistente pentru finalul anului 2021 (+0,7 puncte procentuale), respectiv +0,2 puncte procentuale pentru decembrie 2022 (la acest orizont, în principal ca urmare a unei contribuţii mai ridicate din partea indicelui CORE2 ajustat).