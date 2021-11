E.ON Energie România anunță împădurirea unei suprafeţe de cinci hectare de teren degradat lângă Sighişoara

E.ON Energie România răsplăteşte grija clienţilor E.ON Drive pentru mediu prin împădurirea unei suprafeţe de cinci hectare de teren degradat, lângă Sighişoara, informează compania.

"E.ON Drive este prima soluţie la cheie dedicată posesorilor de maşini electrice, clienţi rezidenţiali, business sau municipalităţi şi a fost lansată în anul 2019. De la lansarea proiectului şi până în acest an la staţiile electrice au fost încărcaţi 130.000 kWh, suficienţi pentru parcurgerea a circa 850.000 kilometri, ceea ce înseamnă o reducere a emisiilor de CO2 cu circa 120 de tone", se menţionează în comunicat.

E.ON Energie România şi-a asumat ca pentru fiecare 10 kWh încărcaţi prin intermediul staţiilor electrice să planteze câte un copac, iar pentru a răsplăti cu şi mai mult verde, luna aceasta a dublat fiecare copac plantat, ajungând astfel la plantarea a 26.000 de puieţi de gorun, paltin şi pin negru. Odată ajunşi la maturitate, aceştia vor absorbi circa 90 tone de CO2 şi vor elibera aproximativ 70 tone de oxigen, susţin reprezentanţii companiei.

"În această perioadă se desfăşoară la Glasgow summit-ul COP26, cea mai mare reuniune globală dedicată combaterii crizei climatice. Dincolo de angajamentele statelor, fiecare dintre noi trebuie să venim cu soluţii şi măsuri în această direcţie. În acest context, cred că viitorul aparţine maşinilor electrice. O demonstrează şi cifrele noastre care arată clar că numai în acest an numărul încărcărilor la staţiile noastre electrice s-a dublat faţă de anul trecut. Am dorit să ne răsplătim clienţii care au aceeaşi preocupare ca şi noi, să protejeze mediul prin reducerea amprentei de CO2. De aceea, am ales să continuăm să plantăm la Sighişoara, unde deja se conturează o viitoare pădure. Nu ne oprim aici şi vom planta în continuare câte un copac pentru fiecare 10 kWh încărcaţi prin staţiile E.ON Drive", spune Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

Suprafaţa de cinci hectare, împădurită cu ajutorul clienţilor care au alimentat la staţiile electrice E.ON Drive, vine în continuarea acţiunii de plantare din primăvară, când a contribuit la împădurirea altor patru hectare, pe un teren degradat din apropierea traseului turistic Via Transilvanica.

"Dincolo de numărul de puieţi plantaţi, cu ajutorul specialiştilor din cadrul Direcţiei Silvice Mureş, am avut în vedere respectarea biodiversităţii zonei şi plantarea de specii ce nu doar că se adaptează uşor condiţiilor de sol, dar contribuie şi la menţinerea ecosistemului din zonă. Reuşim, aşadar, ca în această campanie să plantăm 18.000 puieţi de gorun, 6.000 de paltin de munte şi 2.000 de pin negru - o specie extrem de rară care se regăseşte în puţine regiuni din ţară. În timp, această plantaţie va fi ca o perdea de protecţie pentru terenurile din preajmă, protejându-le de alunecări de teren sau inundaţii mari cu aluviuni", mai susţin reprezentanţii companiei.

În acţiunile de împădurire în care E.ON s-a implicat în ultimii ani au fost plantaţi circa 100.000 de puieţi pe o suprafaţă ce se apropie de 20 hectare, potrivit Agerpres.ro.

Aceste proiecte ale E.ON fac parte din strategia de dezvoltare sustenabilă a companiei, care îşi propune să fie un model de bune practici în ceea ce priveşte protejarea naturii şi asigurarea unui viitor mai verde.

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice având un portofoliu variat format din circa 3,4 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi. Grupul E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a circa 16 ani. De la intrarea pe piaţa din România, E.ON a investit circa 1,8 miliarde de euro, în principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale se ridică la 2,5 miliarde de euro.