Epidemiolog DSP Buzău: 'Am fost vigilenţi în ceea ce priveşte centrele de carantină, am fost sensibili la cele mai mici semne identificate la cei carantinaţi'

Buzăul este judeţul cu cele mai puţine îmbolnăviri de coronavirus, autorităţile apreciind că acest număr de îmbolnăviri poate avea la bază monitorizarea celor aflaţi în centrele de carantină, de acolo de unde provin majoritatea persoanelor confirmate cu coronavirus. Din cei 16 bolnavi de COVID 19 câţi a înregistrat Buzăul până acum, doar 5 nu se aflau într-un centru de carantină atunci când au primit diagnosticul, potrivit news.ro.

Potrivit medicului Carmen Scântei de la Direcţia de Sănătate Publică, autorităţile au acordat o atenţie deosebită spaţiilor în care au fost carantinate persoanele venite din străinătate iar la primele semne de boală, suspecţii au fost ridicaţi din centre, testaţi şi internaţi în spital.

Citește și: Klaus Iohannis anunță noi reguli! Când vor putea ieși din casă persoanele cu vârsta de peste 65 de ani

”Nu am o explicaţie a faptului că Buzăul are 16 cazuri. Am aplicat metodologia ad literam, am fost chiar de multe ori mai permisivi în acordarea dreptului de a face testul pentru coronavirus. Am fost însă foarte vigilenţi în ceea ce priveşte modul de cazare în centrele de carantină, am fost sensibili la cele mai mici semne pe care am reuşit să le identificăm la cei carantinaţi”, a declarat medicul Scântei.

Carmen Scântei susţine că din cei 16 bolnavi de coronavirus de la Buzău, doar 5 nu erau într-un centru de carantină atunci când au fost diagnosticaţi.

Scântei a adăugat că, dacă la început, lucrurile erau nesigure, atunci când venea vorba de preluarea unui suspect de coronavirus, acum totul se desfăşoară normal, oamenii din sistemul medical ştiind ce au de făcut.

Citește și: Alertă! Școlile nu se mai redeschid în anul acesta școlar! Anunțul făcut de Klaus Iohannis!

”Măsura izolării la domiciliu sau a carantinării nu e uşor de acceptat. La început am fost şi noi şi jigniţi, şi înjuraţi, şi ameninţaţi, dar până la urmă ne-am despărţit în termeni amiabili. Acum, lucrurile au început să se mai schimbe”, a adăugat dr. Scântei.

Judeţul Buzău înregistrează 16 cazuri de coronavirus, ultimele două fiind raportate în week-end. Este vorba despre o tânără de 19 ani şi de socrul ei de 36 de ani, care au venit din Anglia. Cei doi se aflau în centru de carantină când au fost diagnosticaţi cu coronavirus. iar în prezent sunt internaţi în Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat.

”Sunt simptomatici, au tuse uşoară si un pic de durere în gât . Au început tratamentul, li s-au luat probe pentru analize”, a declarat managerul Spitalului Municipal din Rm. Sărat, Adrian Danielescu.

Citește și: Alexandru Rafila vine cu vești noi! Ce locații vor fi redeschise

Conform sursei citate, în spitalul de suport de la Râmnicu Sărat au fost până acum 6 bolnavi de COVID-19, iar primul pacient internat în acest spital va fi externat luni sau marţi. În afara acestuia, în spital mai sunt 3 bolnavi de COVID 19.

În judeţul Buzău, până acum au fost testate pentru coronavirus 761 de persoane fiinf folosite 918 teste. Din totalul persoanelor testate, 303 sunt angajaţi din centrele de plasament şi aziluri, toate aceste teste fiind negative.