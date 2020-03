Epilogul numirii procurorilor de rang înalt - Represalii sau 'pupat toți piața endependenți'?

Procedura de numire pentru funcțiile de șefi ai marilor parchete s-a încheiat, după o luptă s-a dus până în ultimul moment. Departe de a fi una perfectă, procedura de selecție a adus în funcțîi persoanele agreate de conducerea politică a țării, în confirmitate cu modul în care arată arhitectura statului. A nu se înțelege că decidențîi politici și-au asumat aceste numiri ca fiind politice. Nu, dacă îi întrebăm pe ei, ne vor spune că a avut loc o procedură transparență și cei mai buni candidați au fost selectați. În mod normal, fraza ar fi continuat - "cu avizul CSM", dar nu e cazul.

De ce sunt importante aceste numiri?

Procurorii sunt independenţi în activitatea pe care o desfășoară, ceea ce ar însemna că nu prea are relevanță cine e în funcțiile se conducere. Totuși, realitatea ne-a demonstrat că în funcție de cine a fost la conducerea acestor parchete procurorii şi-au adaptat comportamentul. Curajul procurorilor pare să fie inspirat de şef. Am avut "era Morar", "era Kovesi", chiar "era Lazăr". Fie că vorbim de perioade prolifice sau mai puțîn prolifice, succesul sau eşecul este decontat direct de șefi.

Dincolo de decizii și aprecieri personale, procedura declanşată de ministrul Predoiu este cel puțîn discutabilă, culmea, chiar din cauza celor care au promis transparență și meritocrație. Aproape la unison, lucru rar pentru perioada pe care o traversăm, asociațiile de magistrați au denunțat procedura ca fiind cel puțîn neclară, dacă nu chiar viciată, unul dintre motive fiind chiar calitatea de ministru interimar a lui Cătălin Predoiu.

Represalii sau normalitate?

Multe voci anunță o schismă fără precedent în rândul procurorilor, iar dacă e să analizăm toate informațiile din spațiul public, peisajul arată cam așa:

Secția pentru procurori a CSM, cu atribuțîi esențiale în cariera, procurorilor, nu a agreat numirea Gabrielei Scutea și a Giorgianei Hosu, dar a validat propunerea de numire pentru șeful DNA, Crin Bologa.

Gabriela Scutea este contestată de Secția pentru procurori a CSM, printr-un aviz de o duritate fără precendent, dar, se pare, și de foarte mulți procurori din sistem. Dependentă de CSM în privinţa resursei umane, noua şefă a PÎCCJ poate deveni stăpâna absolută a dosarelor cu magistraţi, dacă modificările propuse de ministrul Predoiu vor fi adoptate.

Giorgiana Hosu, cea mai contestată dintre cei numiți, are spre deosebire de Scutea o legitimitate în cadrul DIICOT. Încă nu e foarte clar pe cine susține, deși la câte probleme are probabil nu are timp de alte jocuri în afară de cele care îi asigură supravieţuirea.

Crin Bologa este favoritul Secției pentru procurori, dar şi subordonatul Gabrielei Scutea, lucru care ar putea fi folosit de noul procuror general pentru a-şi ataca duşmanii din CSM.

Bogdan Licu, deși aparent în afara jocului de până acum, este considerat de mulți stăpânul jocurilor, fiind capabil să reseteze totul în orice moment.

Răzvan Horațiu Radu este noua vedetă a lumii subterane a jocurilor de culise din parchete. Deși nu are experiență în acest domeniu, pentru că activitatea sa a vizat mai mult o zonă externă, ascensiunea, dar mai ales vârsta demonstrează că e un personaj despre care vom mai auzi.

O scurtă analiză desenează cel puțîn trei tabere care probabil nu vor îngropa securea războiului foarte curând, primele semnale fiind date deja prin controlul dispus de Gabriela Scutea la procurorul Pîrlog, cel care a deschis un dosar (duminica) pe tema filajului unor magistraţi și jurnaliști.

Nu știm cum se va termina totul sau dacă vreodată se va termina "războiul", însă în mod cert aceste lupte nu fac decât să slăbească încrederea în justiție.

Pe lângă jucătorii care au ieșit în față, există bineînțeles și o serie de alți jucători care fie preferă culisele luptei pentru putere, fie așteaptă momentul oportun pentru atac. Oricum, ar fi lucrurile sunt departe de a se fi clarificat și este imposibil de prevăzut cum se vor termina.