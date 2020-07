Episcopul de Bălți spune cum a ajuns de la medicină la teologie: Am auzit de boală sufletească

Într-un interviu acordat publicației „Ziarul de Gardă”, Episcopul Antonie de Bălți, care a studiat medicina, spune că trecerea de la acest domeniu la teologie „a fost o lucrare tainică, cum se întâmplă cu fiecare om, când acesta îl caută sincer pe Dumnezeu”, basilica.ro.

„Studiind medicina, am înțeles că omul nu este doar carne şi oase, că mai are ceva, ce influenţează sănătatea trupului. La obiectul ‹psihiatrie› am auzit de ‹boală sufletească›, de unde au urmat mai multe întrebări – ce este sufletul? Când se îmbolnăvește? Cum se îmbolnăvește? De ce se îmbolnăvește? Răspunsurile la aceste întrebări am înțeles că le putem găsi în Sfânta Scriptură. Dorința de a afla mai mult despre suflet m-a adus la Teologie”.

„În vara anului 1990, m-am înscris la Facultatea de Teologie a Universității ‹Alexandru Ioan Cuza› din Iași. De atunci nu încetez să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru dragostea arătată şi binecuvântata rânduială de a mă duce către orizonturile studiilor teologice, care sunt un ocean nesecat de înțelepciune, lumină şi frumos”.

În interviu, ierarhul vorbește despre provocările cu care se confruntă în slujirea arhierească la Episcopia de Bălți, dar și despre actuala pandemie și efectele ei în societate.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99: Alianța PĂCĂNELELOR! S-au întâlnit fătălăii noaptea ca hoții

„Este adevărat, timpurile nu sunt simple. Este o mare încercare pentru toată omenirea. Spaima şi teama a pus stăpânire pe întreg mapamondul. Nu este prima molimă periculoasă, în istorie, care s-a abătut peste lume. Au fost şi altele, precum variola, tifosul, ciuma sau holera, care au secerat sute de mii de suflete. Această boală ne-a oferit ocazia să arătăm solidaritate între noi, solidaritate cu medicii care luptă pentru viețile noastre, dar să arătăm şi unitate cu cei care au nevoie de ajutorul nostru, fie că sunt vârstnici, singuri sau bolnavi”.

Ierarhul s-a adresat și celor speriați de vremurile dificile: „Nu. Nu trebuie să credem că e sfârșitul. Dar o atenționare e”.

„Aşa cum spun şi părinții Bisericii, pentru fiecare greșeală personală vine plata peste persoana respectivă. Dacă greșește un neam, va plăti întreg neamul respectiv. Dacă greșeala se extinde la scară mondială, atunci plătește toată omenirea. Din punct de vedere duhovnicesc putem vedea această nouă boală ca pe o încercare, ca pe un test al credinţei şi dragostei noastre faţă de Dumnezeu. Este o încercare a lui Dumnezeu de a ne aminti că fără El nu putem face nimic, că fără El suntem slabi şi neputincioși. Vrea să ne întrebe de ce ne-am îndepărtat atât de mult de El”.

„Să nu disperăm, să nu lăsăm frica să pună stăpânire pe noi, să înmulțim rugăciunea către Bunul Dumnezeu. Creștinii au fost mereu oameni optimiști, pentru că aveau credință puternică. Această credință să ne-o dea şi nouă Dumnezeu”.

Vezi interviul integral.

PS Antonie nu este singurul ierarh cu pregătire medicală din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.

Episcopul Sofronie al Oradiei a urmat cursurile Facultății de Medicină din Timișoara între anii 1987 – 1993. În perioada 1993 – 1994 a lucrat ca medic stagiar în Arad la Spitalul Judeţean şi la Spitalul Municipal.

Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a frecventat cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Academiei Mihăilene, în perioada 1992-1995.