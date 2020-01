Episod delicat în Guvern: vicepremierul Raluca Turcan l-a acuzat pe Florin Cîțu că sperie populația cu pilonul II de pensii / VIDEO

La nici 24 ore după ce ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat într-o emisiune că va crește la 5% contribuția de pensii începând cu 2021, vicepremierul Raluca Turcan a declarat la Palatul Victoria, într-o conferință de presă, că nu trebuie discutate procente și termene exacte fără simulări legate de o asemenea modificare la pilonul II de pensii, pentru că ar agita inutil opinia publică.

Reporter: Cum veti face ca sistemul de pensii sa nu ajunga in colaps, pentru ca spunea dl Citu ca vrea sa creasca contributia la pilonul II la 5%-6%, atunci cum micsoram contributia la pilonul I?

Raluca Turcan: „Cred ca acestea sunt discutii tehnice. Este evident pentru toata lumea ca pilonul II de pensii trebuie intarit astfel incat un numar cat mai mare de romani sa poata sa aiba asigurata o pensie dintr-o sursa de finantare alternativa. Procentele exacte, termenele, nu cred ca trebuie, cum sa spun, discutate fara simulari exacte. In momentul in care vor exista toate aceste simulari le vom prezenta public, nu am face decat, nu stiu, sa crestem gradul de incertitudine in spatiul public”

Contribuţia la Pilonul II de pensii va creşte din 2021 şi va ajunge la 6%, a declarat, marţi seară, la Realitatea Plus, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

"Sunt ţări dezvoltate care s-au lovit de această problemă. Noua Zeelandă şi Anglia au schimbat deja sistemul de pensii şi dau o mai mare atenţie pilonului de pensii private, pentru că de acolo ai un randament şi de acolo poţi să-ţi asiguri o pensie mai mare. Anul acesta, am reuşit să salvăm Pilonul II de pensii prin eliminarea din Ordonanţa 114 a cerinţei privind creşterea capitalului. Bineînţeles că a trebuit să revenim prin Ordonanţa de ieri, pentru că PSD a atacat la Curte un proiect de lege care elimina şi taxa bancară şi această cerinţă de capital pentru Pilonul II de pensii, ca să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. Din 2021, revenim să creştem contribuţia la Pilonul II de pensii în doi paşi, gradual. În prima fază, cred că o să fie 5%, apoi la 6%, aşa cum cere legea. Nu este de ajuns, însă. Va trebui să reformăm întregul sistem de pensii. Fără o reformă clară nu vor mai fi bani", a susţinut Cîţu.