Alina Gorghiu i-a trimis pupici Vioricăi Dăncilă, după ce i-a arătat bilele pentru demiterea Guvernului. REACȚIA PREMIERULUI

Fostul lider PNL Alina Gorghiu i-a aratat joi, in Parlament, premierului Viorica Dancila, ca voteaza pentru demiterea Guvernului, fiind singurul parlamentar care a facut acest gest. Dupa ce i-a aratat premierului bilele si a votat, Gorghiu s-a intors iar catre Dancila, care a urmarit nemiscata cum au votat toti parlamentarii, si i-a transmis 'pupici' printr-un gest energic cu mana si cu zambet pe fata. Dancila s-a intors catre Ana Birchall care dadea din cap in semn de dezaprobare. Episodul a fost aplaudat de parlamentarii opozitiei si a produs amuzament in tabara anti-Guvern.