Episod delicat la audierea miniștrilor: Teodorovici a ridicat 'speța Barna' / REPLICA ministrului - UPDATE

Fost ministru al fondurilor europene, Eugen Teodorovici (PSD), i-a spus marti ministrului propus de PNL la acest portofoliu, Ioan Marcel Boloș, la audierile din comisiile de specialitate, sa fie atent la 'speța Barna'. Teodorovici a zis ca umbla informatii ca la minister se intampla lucruri care ridica semne de intrebare legat de ascunderea unor documente care au legatura cu proiectele in care a fost implicat Dan Barna si i-a cerut viitorului ministru sa nu ascunda nimic. Prezent in sala, Barna a ridicat mana sa ia cuvantul, dar presedintele de sedinta nu l-a vazut. Orban si Turcan, prezenti in sala, nu au zis nimic.

„Vreau să mă asigur că dumneavoastră, ca ministru, veţi asigura, atunci când sunt solicitate, toate informaţiile pe care ministerul şi dumneavoastră le veţi cunoaşte legate de speţa Dan Barna”, a zis Teodorovici. El a spus că, din informaţiile sale, se încearcă să se pună deoparte mai multe informaţii pe care Departamentul de Luptă Antifraudă le solicită pe această speţă. ”E singurul lucru pe care vă rog să îl faceţi, să puneţi la dispoziţia organelor abilitate la toate informaţiile care sunt necesare pentru a clarifica orice fel de speţă”, a continuat PSD-istul.

Dupa ancheta Rise Project legata de proiectele din fonduri UE derulate de Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidentiale le-a zis colegilor din partid ca jurnalistii au primit diferite informatii tocmai din ministerul fondurilor UE.

UPDATE „Ii multumesc dlui senator pentru sprijinul pe care ni-l ofera in ce priveste informatiile cu privire la cazul Barna. Procedura legala impune transparenta pe care trebuie sa o avem in relatia cu organele de cercetare. Cuvantul de ordine o sa fie transparenta”, a zis Boloș.