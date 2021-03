Episod inedit: În Parlament se fură până și amendamente, acuză AUR / VIDEO

Reprezentanții AUR au susținut marți, în plenul reunit, la dezbaterea proiectului de buget pe 2021, că „au dispărut” 169 de amendamente formulate de formațiunea politică.

„Nu vreau sa invinovatesc pe nimeni, dar din cele 217 amendamente pe care partidul AUR le-a înscris pentru dezbatere, 169 au disparut, deci nu au fost trecute in raport desi au fost inregistrate conform procedurii, am dovada de primire, si pur si simplu au disparut. Am inteles ca aici in Parlamentul Romaniei dispar multe, dar am vrut sa stie opinia publica ca aici se fură până și amendamente”, a declarat un parlamentar AUR de la tribună.

Ședința a continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

