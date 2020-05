Șerban Nicolae arată cu degetul spre PNL pe tema stării de alertă: Prezumția aplicării legii este buna credință

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat marți, la Antena 3, după ce Avocatul Poporului a anunțat că a sesizat CCR cu privire la OUG care reglementează procedura stării de alertă, că problema nu este legea, problema este la persoana care o aplică.

„Eu sunt mai nuantat. Nu la lege este problema si nu as fi foarte categoric sa spun ca este impredictibila. Nu ar trebuie sa intre legea in foarte multe detalii pentru ca legea stabileste doar cadrul in care se stabilesc masurile. Prezumtia aplicarii legii este buna credinta. Oricine citeste art.53 din Constitutie, daca nu comiti abuzuri, nu bagi in carantina un oras intreg ca Tandarei pentru 80 de persoane intr-un cartier bine determinat....Tot timpul dăm vina pe lege. Unii carcotasi vor spune ca si cele 10 porunci biblice nu sunt clare, nu putem merge la absurd”, a declarat Șerban Nicolae.

