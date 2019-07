Șerban Nicolae și-a luat gândul de la prezidenţiale. Ce spune despre anunțul lui Dăncilă: Nu poţi să fii convingător dacă transmiţi imaginea că o faci de nevoie

Senatorul PSD, Şerban Nicolae, aflat într-un turneu prin Transilvania, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, că e conştient că nu va fi nominalizat de partid pentru a intra în competiţia pentru prezidenţiale, iar premierul Viorica Dancilă ar trebui să-şi asume ferm candidatura.

"Cea ce se întâmplă în ultima perioadă mă face să cred că nu am cum să obţin o asemenea nominalizare. De altfel, eu voi fi plecat din ţară la momentul Congresului PSD, moment în care se va lua o asemenea decizie şi mie greu să cred (...). Eu nu mă retrag niciodată dintr-o funcţie, dintr-o cursă, eu nu plec niciodată după ce m-am aşezat la linia de start, să mă ridic, să întorc spatele, să spun: mă retrag ! Dar, acum e imposibil să cred, după ce CEX-ul a luat decizia revocării mele din funcţia de lider de grup al senatorilor PSD, o lună mai târziu, pe bază de măsurători de intenţii de vot şi de popularitate, de cotă de încredere, decide să mă susţină pentru funcţia de preşedinte al României" a spus Şerban Nicolae.

El a subliniat că premierul Viorica Dăncilă ar trebui să-şi asume clar candidatura, nu doar prin declaraţii de conjunctură.



"Toate declaraţiile din ultima vreme intră în cea ce eu am numit politica momentului, politica de oportunităţi, de conjunctură. Mi-e greu să fac socoteli în termenii aceştia, pentru că, repet, vorbesc de funcţia de preşedinte a României. (...) Mi-e greu să mă încadrez în limite conjuncturale, în limite de moment, de imagine, de politică adaptată clipei. Eu cred că declaraţia doamnei Dăncilă ar trebui gândită în cheia în care, dacă tot este liderul autoritar al PSD, ar trebui să-şi asume această candidatură, dar nu din perspectiva faptului că partidul i-o cere pentru că funcţia de preşedinte presupune mai degrabă rolul de locomotivă şi nu de vagon împins din spate, de vagon care merge în direcţia care te duce valul sau împingătorul. Dimpotrivă! Ar trebui să fie omul care dă direcţia, care dă forţă, care arată drumul cel bun şi care îşi atrage sprijinul şi suportul celorlalţi, iar atunci candidatura, din punctul meu de vedere, ar trebui regândită în aceşti termeni. Nu poţi să fii convingător dacă transmiţi imaginea că o faci de nevoie, pentru că ţi-o cer alţii! Pentru că eşti împins de la spate şi n-ai încotro şi trebuie să mergi în direcţia respectivă" a declarat Şerban Nicoale.



Senatorul social-democrat a mai arătat că nu vede posibilă o candidatură comună a preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, din partea PSD şi ALDE.



"În cel priveşte pe domnul Tăriceanu, pot să-l înţeleg politic. Este nivelul unui partid mic, este totuşi un lider politic de prim-plan, mult mai important decât propriul partid, dar o cooperare pe deplin loială ar fi de pus în discuţie ca un candidat bun, cu susţinerea mai multor forţe politice, să fie gândit în primul rând ca provenind din cel mai important partid. Dacă discutăm de un candidat comun PSD-ALDE, eventual şi cu susţinerea PRO România sau altor partide de orientare socială, de orientare centru sau centru-stânga, social-liberale, nu înseamnă neapărat că trebuie să fie candidatul altuia. Trebuie să pui în discuţie că cel mai bun candidat trebuie să fie susţinut şi să iei în considerare oferta care ţi-o face cel mai important partid într-o asemenea alianţă sau coaliţie electorală. Nici un moment nu am auzit (...) că domnul Tăriceanu să spună: da, este gata să susţină un candidat comun, provenit din rândurile PSD. E adevărat că are tot dreptul să se considere un politician de prim-rang, iar PSD nu a identificat o persoană anume să spună, eu am chip, nume, prenume, identitate, iar în momentul în care PSD alege o persoană identificabilă, atunci putem face comparaţia" a spus Şerban Nicolae.

Fostul lider de grup al PSD din Senatul României a admis că un candidat comun ar putea conduce spre pierderea voturilor, iar în cazul pierderii alegerilor prezidenţiale, PSD ar putea avea o problemă de identitate politică.



"Foarte mulţi îşi pun problema că un candidat comun, chiar la primul tur, ar putea evita ca fărâmiţarea voturilor din această partea a spectrului politic să-i ducă pe toţi candidaţii mai jos de locul trei. Şi în finală să intre actualul preşedinte şi cu un reprezentant al USR-PLUS sau tot a zonei de dreapta. Din punctul meu de vedere, nu se gândeşte în termenii aceştia. PSD nicio secundă nu îşi poate permite, din postura din cel mai important partid al României, să susţină un candidat care să nu intre nici măcar în finală. E atât de nefiresc, încât nici nu mai are rost să discutăm. În secunda în care PSD nu are un candidat în finala prezidenţială, începe să se îndepărteze grav nu numai de la suportul electoral, chiar de la identitatea proprie şi de la valorile pe care le-a promovat în ultimii 30 de ani în politică" a afirmat social-democratul.



Senatorul PSD a opinat că, pentru a câştiga alegerile prezidenţiale, e nevoie de o nouă regrupare politică.



"Pentru a recâştiga funcţia de preşedinte a României, avem nevoie să regrupăm toate forţele, să lăsăm la o parte micile disensiuni sau micile dispute între liderii politici ai PSD şi să facem să funcţioneze din nou totul ca un ansamblu omogen bine articulat, bine uns în care toate forţele sunt subsumate unui obiectiv de etapă foarte important. Funcţia de preşedinte nu e un premiu, nu e o recompensă, ci este un fundament pe care politica românească poate fi aşezată pe o direcţie foarte solidă, foarte corectă şi cu perspective pozitive reale" a mai spus Şerban Nicolae.



În context, el a adăugat că e posibil ca o parte dintre cei care doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte al României să nu cunoască obligaţiile acestei funcţii importante în stat.



"În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi colegi din interiorul PSD, e posibil ca ei să nu aibă o imagine completă şi corectă asupra cea ce înseamnă funcţia de preşedinte şi ce responsabilităţi incumbă o asemenea funcţie. Eşti reprezentantul statului şi ar trebui să ai capacitatea de a trage după tine societatea românească, ţara, într-o direcţie corectă, să ai capacitatea de ai convinge că direcţia este bună şi să te urmeze, să te susţină, să vină la rândul lor ceilalţi coechipieri, ceilalţi actori politici importanţi din ţară, cu propria contribuţie. Eşti comandantul forţelor armate într-un stat membru NATO, într-un stat care trimite trupe sub comandă comună în diverse teatre de operaţiuni, participă acolo cu toate riscurile unei operaţii de război. Toate aceste lucruri fac ca funcţia de preşedinte a României să fie nu numai una foarte serioasă, ci cea mai importantă demnitate a statului român" a declarat Şerban Nicolae.