Șerban Nicolae explică: De ce a fost scoasă audierea prefectului de pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de Apărare

Șerban Nicolae, membru în Comisia de apărare a Senatului, a declarat marți că a propus eliminarea de pe ordinea de zi a punctului care prevedea audierea lui Carmen Dan și a Speranței Cliseru în cadrul comisiei, pentru că raportul MAI a fost trimis luni și nu a fost citit de parlamentari, scrie Mediafax.

„Nu aveam cum să punem întrebări doamnei prefect, câtă vreme nu am apucat să vedem raportul. Prefectul Capitalei are de regulă alte atribuții decât să facă drumuri la Parlament ori de câte ori domnul Vela are chef de declarații. Astăzi a făcut un drum inutil. A fost invitată de Vela și Fălcoi, ei nu sunt Comisia de apărare. După ce toți membrii comisiei vor studia acest raport, săptămâna viitoare vom putea să facem o discuție în legătură cu persoanele care pot sau trebuie să fie audiate la Comisia pentru apărare din Senat” a afirmat Șerban Nicolae, membru în Comisia de apărare a Senatului.

Acesta a susținut că dacă președintele Comisiei, Marcel Vela, sau orice alt parlamentar vor clarificări suplimentare pot adresa interpelări miniștrilor.

„Dacă domnul Vela sau domnul Fălcoi sau orice alt parlamentar are nedumeriri personale sau nevoie de clarificări individuale există procedura parlamentară a întrebărilor și interpelărilor pe care le pot adresa membrilor Guvernului, așa cum se știe nu de acum, ci de 28 de ani în România. Nu merge pe criteriul ”era aici”, poate era cu altă treabă”, a adăugat Șerban Nicolae.

Întrebat de jurnaliști despre mesajele prezentate de ministrul de Interne, Carmen Dan, la Cex-ul din weekend, Șerban Nicolae a spus că „printurile nu au fost date în studiu”.

„La Cex nu s-au pus pe masă niciun fel de printuri. Nu (nu a mințit Gabriela Firea-n.r), nu s-au pus pe masă în sensul că nu au fost date în studiu”, a precizat senatorul PSD.

Membrii Comisiei de apărare din Senat au eliminat, marți, de pe ordinea de zi punctul referitor la audirea prefectului Capitalei Speranța Cliseru și a ministrului de Interne, Carmen Dan, cu privire la protestul din 10 august. Solicitarea a venit din partea senatorului PSD Șerban Nicolae.

Propunerea senatorului PSD, Șerban Nicolae, a fost adoptată cu șapte voturi și patru voturi împotrivă.

Președintele Comisiei pentru apărare din Senat, Marcel Vela, a declarat marți, după ce majoritatea comisiei a eliminat de pe ordinea de zi audierea ministrului de Interne și a prefectului Capitalei, că a fost o înscenare a PSD pentru a nu se afla adevărul.

„Decizia nu a fost anulată, a fost găsit un motiv, ați văzut că a fost o înscenare, au luat cuvântul mai mulți pe aceeași temă care ținea de formă, nu de font, pentru că până la urmă am încercat să stabilim întâlnirea pentru săptămâna viitoare (..) dar nu a fost de acord majoritatea nici cu modificarea punctului cinci, adică să se aprobe pentru săptămâna viitoare, nici cu introducerea unui punct de diverse în care să discutăm dacă sunt sau nu de acord să se afle adevărul cu ce s-a întâmplat în 10 august și pentru a nu se ajunge la acest punct de diverse, mai ales că a venit și doamna Cliseru, s-a găsit acest mod de a boicota această ședință”, a afirmat președintele Comisiei pentru apărare din Senat, Marcel Vela, la finalul ședinței.