Șerban Nicolae: PSD nu o să se prostitueze pentru anticipate. Am fi rușinea planetei!

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO ca parlamentarii romani ar deveni „rusinea planetei” daca ar accepta sa intre intr-un joc dupa demiterea Guvernului astfel incat sa respinga premieri „maimutoi” ca sa permita dizolvarea Parlamentului si organizarea de alegeri anticipate in vara. Social-democratul a precizat ca nu se pune problema ca parlamentarii PSD sa se 'prostitueze' in acest sens. Potrivit lui Serban Nicolae, se pot organiza alegeri parlamentare la termen in acelasi timp cu alegerile locale, iar noii parlamentari aleși să-și înceapă mandatul abia din septembrie.

***NOTĂ: În știrea inițială, dintr-o eroare e redacției, a fost atribuită lui Șerban Nicolae afirmatia ca se pot organiza alegeri anticipate in vara odata cu localele. Declaratia lui Serban Nicolae a fost ca se pot organiza alegeri parlamentare la termen odata cu localele.

„Alegerile anticipate sunt alegerile care se fac in urma dizolvarii Parlamentului. Ar trebui sa se potriveasca astrele, sau stelele de pe umerii unora, astfel incat sa se intruneasca si doua respingeri de solicitari de investitura si sa treaca si 60 de zile. Fac o mica paranteaza. Asta ar duce intr-o zona aberanta. Am fi rusinea planetei sa pui un maimutoi sa ceara vot de investitura, sa vina cu echipa guvernamentala si cu un program de guvernare dar de fapt sa se stie ca se respinge ca sa se ajunga la dizolvarea Parlamentului. Alegerile anticipate sunt gandite constitutional in conditii de criza politica, nu in conditii de calcul electoral, de conjunctura politica favorabila. Nu se pune problema in niciun caz, in conditii rationale, ca parlamentarii sa voteze un Guvern in bascalie sa nu ajunga la anticipate sa-si piarda mandatul, sau dimpotriva, nu se pune problema sa ne maimutarim toti. Ne-am prostitua public toti parlamentarii facandu-ne ca respingem doua guverne sa treaca alea 60 de zile si sa se ajunga la anticipate. Anticipatele sunt consecinta unei crize obiective, nu la o formula oportunista de moment prielnic 'Hai sa facem acum alegeri ca suntem pe val'”, a declarat senatorul PSD.

Șerban Nicolae a precizat ca este posibila organizarea de alegeri parlamentare la termen in vara, simultan cu localele, iar noii parlamentari sa isi preia mandatul abia la toamna.

„Se pot face alegeri parlamentare in vara, concomitent cu localele, fara niciun fel de problema constitutionala si se poate stabili prin lege ca in 2020 Parlamentul ales in vara se convoaca conform Constitutiei de Presedinte in cel mult 20 de zile de la data alegerilor, urmand ca validarea mandatelor si depunerea juramantul sa se faca la inceputul sesiunii parlamentare din septembrie. Si atunci Parlamentul actual ramane in functiune pana in septembrie cand depun juramantul parlamentarii nou alesi. Urmeaza procedura de constituire a Guvernului, respectiv consultarea partidelor, desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru, acordarea votului de investitura. Si vom avea de aici incolo alegeri parlamentare odata cu localele, vara”, a indicat social-democratul.

