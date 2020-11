Eric Clapton şi Van Morrison colaborează în campania anti-carantină Save Live Music

Muzicienii Eric Clapton şi Van Morrison colaborează în campania anti-izolare Save Live Music, care se opune carantinei în Marea Britanie, şi lansează împreună un single. În acelaşi timp, un alt artist britanic, Ozzy Osbourne, aflat în Statele Unite, a declarat că SARS-CoV-2, în cazul lui, este foarte periculos, având în vedere problemele de sănătate avute în ultimii doi ani.

Începând cu luna septembrie a acestui an, muzicianul nord-irlandez Van Morrison - în vârstă de 75 de ani - a lansat trei cântece pe care le-a scris în semn de protest faţă de măsurile luate în Regat pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Între altele, el a criticat Guvernul britanic ca „agresor fascist care ne-a tulburat pacea”, dar şi celebrităţile care susţin măsurile de distanţare şi oamenii de ştiinţă, potrivit news.ro.

Ulterior, a anunţat că va face donaţii din banii obţinuţi de pe urma melodiilor noi. Veniturile generate de descărcarea pieselor „Born To Be Free”, „As I Walked Out” şi „No More Lockdown” sunt distribuite în sprijinul muzicienilor afectaţi de măsurile luate în pandemie.

Acum, fostului membru al trupei Them i s-a alăturat chitaristul şi compozitorul Eric Clapton. Muzicianul englez în vârstă de 75 de ani cântă piesa blues „Stand and Deliver”, compusă de Morrison, cunoscut pentru cântece ca „Brown Eyed Girl”, „Domino” şi „Wild Night”.

De asemenea, veniturile generate de „Stand and Deliver” vor merge către Lockdown Financial Hardship Fund al lui Morrison.

Clapton, de trei ori inclus în Rock and Roll Hall of Fame, a spus că lipsa concertelor live din cauza restricţiilor este „profund supărătoare”.

Cei doi au cântat împreună pe arena O2 din Londra în luna martie a acestui an, pentru a strânge fonduri pentru The Royal Marsden Cancer Charity.

„Stand and Deliver” va fi disponibilă pentru streaming şi descărcare începând cu 4 decembrie.

Noi restricţii au fost impuse în Marea Britanie odată cu al doilea val al pandemiei, iar Anglia se află în carantină până pe 2 decembrie.

În Marea Britanie, au fost înregistrate până în prezent peste 1,5 milioane de contaminări cu noul coronavirus şi mai mult de 57.000 de decese, potrivit datelor Universităţii Johns Hopkins.

De cealaltă parte a Atlanticului, muzicianul Ozzy Osbourne - care s-a confruntat în ultimii ani cu serioase probleme de sănătate şi care a dezvăluit în ianuarie că a fost diagnosticat cu Parkinson - a declarat într-un interviu acordat GQ: „Am emfizem, aşa că, dacă iau acest virus, sunt distrus”.

Întrebat care este starea lui de sănătate în prezent, Osbourne a spus: „Operaţia pe care am suferit-o m-a lovit al dracului. Mi-am rupt gâtul într-un accident cu bicicleta fixă în 2003 şi, când s-a vindecat, mi-a presat coloana vertebrală. Aşadar, mi se întâmplau tot felul de lucruri ciudate. Eram pe scenă şi, dintr-o dată, primeam un şoc pe o parte a corpului. Apoi, într-o noapte acum 18 luni, m-am dus la baie pe întuneric şi am căzut. Am zis (soţiei, n.r.): «Sharon, sunt pe podea» şi ea a spus: «Ei bine, ridică-te!». Dar nu am putut”.

El a adăugat că vârsta nu ajută. „Odată ce ai 70 de ani, ecluzele se deschid şi totul merge la vale. Vezi tu, am scăpat multă vreme”.

Pentru a se proteja în această perioadă, el a făcut tot posibilul să rămână la adăpost. „Dacă ies, port mască, dar nu îmi place să port mască, aşa că nu ies prea mult”, a adăugat.

Andrew Watt, producătorul celui mai recent album al lui, „Ordinary Man”, lansat în februarie, a fost infectat. „L-am sunat în fiecare zi şi mi-a spus că nu poate dormi, pentru că odată ce adoarme nu mai respiră. Nu mai e aceeaşi persoană acum... Este ca cineva care a fost aproape de moarte: a devenit mai grijuliu cu viaţa”.

Muzicianul a dezvăluit şi că nepoatele lui au fost de asemenea contaminate. „Ai fi putut spune că nu au nimic”.

Concertele din seria „No More Tours II” ale lui Ozzy Osbourne, care ar fi trebuit să aibă loc anul acesta, au fost reprogramate pentru 2022.

Statele Unite au înregistrat, de la începutul pandemiei, peste 12,8 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 şi mai mult de 260.000 de decese asociate.