Erik ten Hag, cedare nervoasă, după umilința suferită de Manchester: 'Niște amatori, e de neacceptat!'

Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United, a vorbit despre eșecul greu de digerat suferit de „diavoli” în fața lui Liverpool, istoricul 0-7 de pe „Anfield Road”, scor fără precedent în istoricul meciurilor directe, anunță gsp.ro.

Data de 5 martie 2023 e una pe care suporterii lui Manchester United n-o vor uita prea curând. Fix într-un moment în care echipa lui Erik ten Hag traversa un moment excelent, Liverpool i-a predat o lecție de fotbal lui United, un usturător 7-0. Reacția tehnicianului olandez a fost una contondentă la adresa propriei echipe.

Erik ten Hag, după umilința trăită de United cu Liverpool: „Ne-am comportat ca niște amatori! ”

„Cred că am făcut o primă repriză decentă. A fost o greșeală de organizare chiar înainte de pauză. În repriza a doua, pur și simplu nu am fost noi. Nu am jucat la standardele noastre. Nu am jucat ca o echipă. Nu am fost profesioniști. Da, sunt nervos. Sunt surprins, pentru că echipa asta a arătat cu totul altă atitudine în ultimele luni.

În repriza a doua, cu siguranță nu am avut o atitudine de învingători. Nu am respectat planul, nu ne-am făcut treaba. Nu am urmărit adversarii, ne-am comportat ca niște amatori.

Dar am arătat și în trecut că ne putem reveni după un astfel de rezultat. Am făcut-o după Brentford, am făcut-o după Manchester City. Cu siguranță că e o mare lovitură. E de neacceptat. Sunt foarte nervos și dezamăgit. E o trezire la realitate, trebuie să rămânem tari”, a spus Erik ten Hag, potrivit BBC.

Liverpool - Manchester United 7-0: cea mai mare victorie din istoria acestui duel!

Liverpool a zdrobit-o pe Manchester United în Premier League cu un uluitor 7-0 și s-a apropiat la numai 3 puncte de locurile de Champions League. „Cormoranii” au înscris de 6 ori după pauză. Este cea mai mare diferență de scor din istoria confruntărilor directe dintre cele două echipe!