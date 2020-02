EROU chiar și în timpul liber: un luptător SAS Prahova a SALVAT un copilaș de doi ani de la moarte

Un luptător SAS a salvat de la moarte un copilaș de doi ani, chiar în fața mamei micuțului, care era cuprinsă de disperare. Acesta mergea la magazin cu fiul său când a văzut o femeie care a ieșit dintr-o curte, purtându-și copilul în brațe și urlând după ajutor. Micuțul nu mai respira, însă a fost resuscitat de luptătorul SAS, iar echipajele de urgență ajunse la fața locului au decis, după o jumătate de oră, că micuțul este în stare bună și nu are nevoie de spitalizare.

"Felicitări lui Georgian Vintilă din cadrul SAS Prahova pentru stăpânirea de sine și prezența de spirit cu care a acționat reușind să salveze un copil de doi ani, care se înecase cu mâncare!

În această după-amiază, în jurul orelor 16.00, colegul nostru agentul șef principal de poliție Vintilă Georgian, aflat în timpul liber, se îndrepta spre un magazin împreună cu fiul său. La un moment dat, a observat o femeie care a ieșit dintr-o curte țipând. Femeia avea un copil leșinat în brațe și striga disperată după ajutor. Colegul nostru nu a stat o clipă pe gânduri și i-a sărit femeii în ajutor. A luat copilul și i-a făcut mai multe manevre Heimlich. După primele manevre copilul a început să respire. Polițistul nostru a continuat manevrele de deblocare a căilor respiratorii aproximativ 10 minute, timp în care a sosit și un echipaj SMURD și o ambulanță. Salvatorii medicali au preluat copilul și l-au monitorizat aproximativ o jumătate de oră și au decis că acesta și-a revenit complet și nu mai trebuie transportat la spital.

Am făcut totul din instinct, nu am o pregătire specială pentru prim ajutor, am acționat gândindu-mă că puteam fi eu în locul femeii, ne-a spus colegul nostru", scrie Corpul Național al Polițiștilor pe Facebook.