Escrocheria AUR

Vreau sa incep acest comentariu prin a-l felicita sincer pe Siemion. Cred ca pana la acest moment propunerea mea de avansare in grad a fost ignorata, lucru de neinteles in conditiile actuale. Siemion a reusit sa ajunga la 15% din electorat cu un efort financiar mult mai redus decat verisorii de la USR. Daca in trotinetarii inepti s-au bagat zeci de milioane de euro si a fost nevoie de zeci de influenceri prin sute de campanii media, in cazul AUR sumele cheltuite au fost mult mai mici. Prin transferul de know-how (social media) de la trotinetari si munca de teren executata cu talent de Siemion s-a ajuns la o constructie de peste 15% care merita toate aplauzele.

In tot acest rastimp, PSD a dormit in botosi predand total tema nationalista catre AUR. Evident ca 90% din ineptiile debitate pe retelele sociale sunt niste prostii care nu se pot pune in discutie sau implementa, dar tin sa ii anunt pe marii Psd-isti ca omul de rand nu stie asta. Romanul simplu trebuie sa simta ca este cineva care il apara si il ajuta sa treaca peste greutatile reale ale vietii. De la pensionarii greu incercati pana la taranii cu grija zilei de maine, cu totii au o oaza de speranta ca cineva le va intinde o mana de ajutor. Romanul simplu are o mostenire culturala transmisa din generatie in generatie care il obliga sa fie refractar si indoielnic in fata strainilor. Timp de sute de ani din tarile romane strainii s-au infruptat cu nesat, de la imperiul Otoman pana la sovietici. Cine crede ca toata aceasta istorie mizerabila poate fi stearsa din subconstientul romanilor in 30 de ani se inseala amarnic.

De aceea, strategia castigatoare este una singura “Urlam ce vrea sa auda poporul si facem ceea ce trebuie”. Acest “facem ceea ce trebuie” este foarte complex in contextul global actual. Romania este raliata la proiectul european si este bine ca este asa. Prin aderarea la aceasta constructie in aceasta tara au intrat peste 100 de miliarde de Euro, si poate si de aceea ne aflam in cel mai bun moment economic al istoriei noastre. Toti oamenii inteligenti stiu ca dezvoltarea este inspre Vest, dar in acelasi timp comportamentul obedient trebuie sa dispara din ADN-ul politicienilor nostrii. Aceasta tara si-a castigat dreptul sa stea la masa alaturi de ceilalti grei ai Europei si sa fie respectata cu adevarat. Avem cu ce sa ne mandrim si avem ce pune pe masa, chiar daca aceste lucruri nu pot fi strigate in gura mare.

Siemion este extrem de bun in a urla ceea ce vrea poporul. Evident ca dupa nu exista solutii, dar ca sa fim cinici, nici nu este treaba lui. Sarcina primita de el este de a coaliza nationalismul sub o umbrela puternica aflata in control, lucru firesc pentru orice stat Nato. Cititi biografia lui Meloni (trecuta pe la Aspen) pentru a intelege cum a abordat Italia acest subiect al nationalismului anti-european. Din aceasta perspectiva trebuie acordat respectul cuvenit celor care conduc cu adevarat Romania, fiind clar pentru mine ca au inteles precis cum trebuie ordonat valul nationalist pe aceste meleaguri.

In tot acest timp, PSD este in adormire crezand ca oamenii inteleg ca urletele nu aduc nimic pozitiv. Total gresit! Toate aceste urlete vor intra si mai adanc in subconstientul romanilor daca acest partid nu se va scutura de matca nobilo-europeana facand ceea ce trebuie pentru oameni. A trecut suficient timp pentru ca expandatul coafat sa dea de mancare romanilor in spitale si sa se asigure ca sunt tratati ca niste cetateni europeni ai secolului XXI. Pe langa mizeria din spitale care va fi decontata, acest partid a facut greseala sa il lase deliberat pe Daea in fata pustii. Cu o campanie mediatica atent tintita pentru a face jocurile regelui din OLT, PSD si-a luat pe cap o bila neagra in fata taranilor, o nuca tare a electoratului sau. O greseala mare, in opinia mea, mai ales ca traim niste timpuri in care adevarul nu conteaza si realitatea este slefuita de cei care urla mai tare in fata poporului. Pana la acest moment, AUR este marele castigator al 2023 sub privirile relaxate ale unora care cred ca totul e sub control si planul cu Siemion in turul doi e gandit de ei. Este adevarat ca totul este sub control, dar nu sub controlul lor. Senzatia ca detii puterea nu are nimic de-a face cu detinerea reala a puterii. Politicienii de azi au doar dreptul sa inchirieze apartamenul PUTERII conform dorintelor si pe durata aleasa de PROPRIETAR.

Escrocheria AUR este vizibila pentru oricine are un pic de minte. Acest nationalism retrograd nu poate functiona in noul context global. Izolarea fata de Occident nu are cum sa aduca ceva pozitiv si poate declansa doar un nou ciclu vicios prin care investitiile vor ocoli Romania. Cele doua perioade in care hashtagii trotinetari si-au etalat priceperea la guvernare sunt suficiente, nu cred ca este cazul sa experimentam in viitorul apropiat si cu nationalisti de Tik-tok. Talentul lui Siemion de acaparare a creierelor spalate prin retelele sociale este bun pana la un punct, dar o tara nu se poate conduce de pe Facebook sau Tik-tok. Dovada vie este tradarea de peste granita cu Zelevogue in rol de erou al saraciei si distrugerii.

Un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App