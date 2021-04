Eşec usturător pe teren propriu pentru New York Rangers

Echipa New York Rangers şi-a compromis şansele de calificare în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce s-a înclinat fără drept de apel în faţa rivalei New York Islanders (scor 0-4), într-o partidă disputată joi la Madison Square Garden, potrivit Agerpres.

Rangers se află pe locul al cincilea în Conferinţa de Est, la şase puncte de ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, ocupat de Boston Bruins, care are însă două jocuri mai puţin disputate. New York Islanders se află pe poziţia a treia, cu un punct în plus faţă de Bruins.

Ocupantele primelor două locuri în această conferinţă, Washington Capitals şi Pittsburgh Penguins, şi-au asigurat prezenţa în play-off joi seara, la finalul meciului direct, câştigat în deplasare de "pinguini" cu 5-4 după prelungiri.

Rezultate:

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 4-1

Edmonton Oilers - Calgary Flames 1-3

Minnesota Wild - St. Louis Blues 4-5 după prelungiri

Chicago Blackhawks - Florida Panthers 3-4 după prelungiri

Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 3-0

Boston Bruins - Buffalo Sabres 5-2

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 5-3

New York Rangers - New York Islanders 0-4

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4-5 după prelungiri

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 3-1