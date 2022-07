Este important pentru 'Stejari' să câştige cele două meciuri-test cu Uruguay, spune selecţionerul României

Selecţionerul naţionalei de rugby a României, Andy Robinson, spune că este foarte important pentru ''Stejari'' să câştige cele două partide-test pe care le vor disputa la Montevideo, contra Uruguay, prima dintre ele, duminică seara, scrie site-ul FRR.

"Este foarte important să câştigăm cele două meciuri cu Uruguay, jucătorii să se bucure de această experienţă, de faptul că pot evolua în aceste meciuri internaţionale şi pot reprezenta România. Suntem aici ca să vedem cum ne putem dezvolta ca grup, să creştem ca spirit de echipă şi jucătorii să înţeleagă ce aşteptăm de la ei în următoarele 12 luni. Ne dorim ca ei să aibă timp să cunoască cultura de aici, să fie expuşi la o altă cultură decât cea românească, şi de asemenea, din punct de vedere sportiv, să răspundă la ceea ce le cerem noi pe teren. Vorbind de primul meci, este foarte important să ne îmbunătăţim jocul în zona de contact, am identificat asta ca unul dintre puncte slabe ale meciului cu Italia, unde am şi fost dominaţi, apoi să putem pune în permanenţă presiune pe echipa Uruguay-ului. Am văzut că au avut meciuri foarte bune cu Japonia, pe de altă parte noi am făcut un meci bun cu Uruguay în Italia, la sfârşitul anului trecut şi mă aştept ca acum să fie o partidă mult mai dificilă, mai fizică", a afirmat Andy Robinson, potrivit Agerpres.

Căpitanul "Stejarilor" este în premieră Marius Simionescu, vice-căpitan fiind Cristi Boboc. De remarcat că faţă de echipa care a evoluat cu Italia sunt nu mai puţin de 7 schimbări, câte una în prima şi a doua linie, cu Gordaş şi Toader titulari, o linie a treia schimbată în totalitate, Van Heerden, Boboc şi Sobota, cu un nou mijlocaş la deschidere, Vlăduţ Popa şi Alexandru Bucur în Primul XV la centri. De asemenea, se află în faţa debutului pentru naţionala de seniori Ştefan Iancu şi Gheorghe Gajion. La polul opus, cel mai experimentat "Stejar" din lot, Eugen Căpăţână, 53 de meciuri disputate pentru România, revine în echipă după un an de absenţă.

Naţionala de rugby a României întâlneşte duminică, 10 iulie, ora 21:35, la Montevideo, reprezentativa Uruguay. Ajunşi luni, 4 iulie în capitala Uruguayului, "Stejarii" s-au acomodat la diferenţa de fus orar şi la climă, având câteva sesiuni bune de pregătire. În urma acestora, staff-ul tehnic, confruntat cu multe accidentări în rândul lotului, mai mult de 20 dintre jucătorii pe care România s-au bazat în ultimii ani au rămas în ţară, a stabilit echipa pentru partida de duminică.

Echipa României:

1. Vasile Bălan (CSA Steaua), 2. Tudor Butnariu (CSA Steaua), 3. Alexandru Gordaş (CS Dinamo), 4. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 5. Andrei Toader (CS Dinamo), 6. Johan Van Heerden (CS Dinamo), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Kamil Sobota (CSA Steaua), 9. Gabriel Rupanu (SCM USAMVB Timişoara), 10. Vlăduţ Popa (CSA Steaua), 11. Adrian Apostol (CSM Ştiinţa Baia Mare), 12. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), 13. Alexandru Bucur (SCM USAMVB Timişoara), 14. Mihai Lămboiu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 15. Marius Simionescu (CS Dinamo) (C)

Rezerve:

16. Eugen Căpăţână (SCM USAMVB Timişoara), 17. Dorin Tică (CS Dinamo), 18. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 19. Ştefan Iancu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 20. Alexandru Alexe (CSM Ştiinţa Baia Mare), 21. Alexandru Ţiglă (CSM Ştiinţa Baia Mare), 22. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 23. Sioeli Lama (CSA Steaua)

Staff: Andy Robinson - antrenor principal, Stevie Scott - antrenor înaintare, Sosene Anesi - antrenor treisferturi, Horaţiu Bărgăunaş - antrenor, Florin Taşcă - preparator fizic, Daniel Carpo - preparator fizic, Marius Todosi - kinetoterapeut, Constantin Sandu - kinetoterapeut, Dan Crîngu Wanya - medic, David Popa - analist video, Iustin Ilioiu - manager sportiv

Ultima întâlnire dintre cele două naţionale a fost în decembrie anul trecut, la Verona, "Stejarii" impunându-se atunci cu 29-14, după ce sud-americanii conduceau la pauză cu 14-13. În acel meci debutau pentru "Stejari" Damian Strătilă, Jason Tomane, Hinckley Vaovasa, Dorin Tică, Tudor Butnariu şi Alexandru Alexe.

Al doilea meci al României cu Uruguay din cadrul turneului din America de Sud, va avea loc pe 17 iulie.

România este pe locul 19 în ierarhia internaţională, iar Uruguay este pe 18. Ambele naţionale sunt calificate la CM 2023 din Franţa.

Tricolorii au pierdut primul meci-test al acestei veri, la Bucureşti, 13-45 cu Italia, săptămâna trecută.