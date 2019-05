Este oficial: FRF a emis licența de participare în Liga I pentru Academia Clinceni

Academica Clinceni are drum liber către Liga 1. Echipa ilfoveană a primit înştiinţare oficială din partea Federaţiei Române de Fotbal, de la Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor, că a îndeplinit toate cerinţele pentru că a îndeplinit toate cerinţele pentru a participa în prima ligă, informează Mediafax.

Citește și: Roberto De Zerbi, fost atacant la CFR Cluj, ar putea fi numit antrenor la clubul AC Milan

Academica Clinceni, echipă care are mai mulţi jucători împrumutaţi de la FCSB, nu încalcă nicio regulă şi are voie să se înscrie în noul sezon al Ligii 1. Vicepreşedintele clubului din Clinceni, Valentin Budeanu, a confirmat pentru ProSport, că Academica a primit licenţa şi că în Liga 1 va evolua pe teren propriu, micile îmbunătăţile are arenei cerute de LPF şi televiziunile deţinătoare de drepturi TV urmând a fi făcute în scurtă perioadă, până la startul noului campionat.

„Am obţinut licenţa fără probleme. Am primit hârtie oficială. Ni s-a dat şi acordul verbal că putem să jucăm pe stadionul nostru, cu condiţia să facem numărul de locuri, adică tribuna care este în lucru deja şi chestiile minore pe legea 4, adică turnicheţi funcţionali, pe care îi avem deja, camere, pe care le avem. Va trebui să mai facem o cameră anti-doping şi o sală de conferinţe pentru interviuri. Cam atât. La locurile pentru spectatori trebuie să mai facem undeva la 2.000. Până la începerea campionatului o să avem gata tribuna. Deja se lucrează la ea. Nu va fi cazul de variantă de rezervă pentru stadion (n.r. - cel de la Chiajna, care oricum nu primeşte aprobare dacă nu îşi schimbă terenul sintetic într-unul natural), pentru că o să îl facem pe al nostru. În primul an o să primim derogare pentru instalaţia de nocturnă şi de încălzire a gazonului. Noi, oricum, în acest an avem un proiect aprobat de CNI pentru dezvoltare şi facem stadionul şi mai frumos decât acum”, a spus Budeanu pentru ProSport.

„Academica Clinceni şi-a câştigat acest drept de a evolua în Liga 1 numai şi numai pe teren. Academica Clinceni are stadion, unul foarte cochet, chiar cu o bază de pregătire cum probabil puţine echipe din Liga 1 se pot lăuda. Avem patru terenuri de antrenament, dintre care două cu nocturnă, teren sintetic de dimensiuni mari şi el cu nocturnă, plus stadionul central. Odată cu terminarea tribunei la care se lucrează intens, stadionul va avea o capacitate de 4700 de locuri. Gazonul este unul impecabil, printre cele mai bune din ţară. Până la ora primului meciului din Liga 1, micile detalii legate de omologare vor fi în regula. Prin urmare, Academica Clinceni îşi va desfăşura meciurile pe propriul stadion”, a mai spus conducătorul echipei din Clinceni.

Academica Clinceni poate promova vineri, cu o victorie acasă cu FC Argeş.

Vineri debutează etapa a 37-a, iar meciul dintre Academica Clinceni şi FC Argeş, programat la ora 18:30, la Clinceni, poate stabilit matematic prima promovată în acest sezon. Echipa antrenată de Ilie Poenaru are în acest moment un avans de cinci puncte faţă de a treia clasată, ”U” Cluj, astfel că în cazul în care va câştiga cu piteştenii va obţine automat biletul pentru Liga 1. Clujenii nu o mai pot prinde din urmă.

Dacă pierd sau obţin un egal cu FC Argeş, Academica rămâne pe locul 2 şi va juca în ultima etapă din nou cu promovarea pe masă. Va avea însă o deplasare dificilă, la Ploieşti, cu Petrolul. E cert că pentru a promova, în situaţia în care ”U” Cluj îşi va câştiga ultimele două meciuri rămase, Clinceniul are nevoie de o victorie.

La meciuri directe între Academica Clinceni şi ”U” Cluj stau mai bine ardelenii, care au câştigat în tur pe teren propriu, cu 3-0, iar în retur au remizat la Clinceni, 0-0.