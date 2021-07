Este OFICIAL: Se propune și în România, de către un deputat de la putere, o lege anti-LGBT ca cea din Ungaria

Legea așa-numită anti-LGBT din Ungaria ar putea fi adoptată și în România, pentru ca normalitatea să definească viitorul, nu bizareriile. Deputatul Zakarias Zoltan, lider al Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), va depune un proiect de lege intitulat ”pentru protecția copiilor” similar cu cel din Ungaria. Anunțul a fost făcut de István Csomortányi, președintele PPMT.

„Propaganda LGBT nu are ce căuta în grădinițe sau școală. Nu ar trebui să se învețe la școală despre comunitatea LGBT. Noi nu vrem ca activiști LGBT de la diferite ONG-uri să poată să manifeste această propagandă în școli. Dacă părinții sunt de acord ca un copil să ia parte la aceste manifestări, e dreptul lor. Trebuie acordul părinților. Să prevenim participarea copiilor fără acordul părinților la aceste manifestări Legea din Ungaria este pentru combaterea pedofiliei, nu este împotriva LGBT pentru că nu se referă la adulți. În viziunea noastră, după 18 ani este dreptul fiecăruia să se manifeste cum dorește. Am văzut că proiectul din Ungaria a fost criticat, dar eu am citit acea lege și nu am înțeles de ce a fost așa de sever criticată de Comisia Europeană”, a spus Zakarian Zoltan pentru romania.europalibera.org.

Zakarias Zoltan a intrat în Parlamentul României pe listele UDMR.