Eugen Apjok, a afirmat că unul dintre obiectivele sale în 2023, este să construiască un sistem de joc bazat pe calitățile jucătorilor

Noul antrenor principal al echipei naţionale de rugby, Eugen Apjok, a afirmat că unul dintre obiectivele sale în 2023, an în care are loc Cupa Mondială de rugby din Franţa, este să construiască un sistem de joc bazat pe calităţile jucătorilor pe care îi are la dispoziţie, conform Agerpres.

"Nu cred că putem vorbi de schimbări radicale, pentru că timpul nu ne permite, însă ceea ce ne dorim, şi spun asta în numele staff-ului, este să construim mai mult pe trei lucruri, pe care le considerăm de bază: cultura românească a jocului, pregătirea fizică şi o relaţie strânsă cu cluburile. Cultura românească înseamnă valorile în care creştem, înseamnă mândria de a juca pentru ţară, înseamnă un set de principii pe care dorim să le dezvoltăm în cadrul echipei atât pe teren, cât şi în afara lui. Pregătirea fizică este un aspect esenţial, care trebuie îmbunătăţit, iar asta o ştim cu toţii, este un aspect care are legătură cu toate celelalte părţi tehnico-tactice ale jocului de rugby. Dacă vom reuşi să îmbunătăţim partea fizică, celelalte lucruri se vor îmbunătăţi automat, pentru că dacă vom reuşi să ducem fizic la aceeaşi intensitate meciul, să luam deciziile corecte, putem să ne creştem nivelul de joc. Ultimul punct, foarte important şi el, este relaţia pe care o avem cu cluburile care dau jucători la echipa naţională, să putem asigura jucătorilor o pregătire mai bună, să avem o comunicare mai bună cu toată lumea. În primul rând, vom schimba sistemul de atac, pentru că, din punctul meu de vedere, acesta trebuie să ţină cont de calităţile jucătorilor, de ceea ce aceştia pot face pe teren. Iar această schimbare ne dorim să aducă o îmbunătăţire a jocului, o posesie mai bună", a declarat Apjok, într-un interviu publicat pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby.El precizează însă că grămada va reprezenta şi în continuare principala forţă a "stejarilor"."Momentele fixe vor fi în continuare foarte importante, pentru că ele sunt cele care generează posesia balonului şi sunt esenţiale, aş spune, pentru noi, pentru că se reflectă perfect şi în cultura rugbyului românesc, forţa grămezii care câştigă teren şi îşi domină adversarul, oferă o bază extrem de importantă în economia jocului. România are câteva atuuri: marginea, molul, grămada ordonată şi jocul cu piciorul, momente ce generează posesia, eliberează sau mută presiunea. Important este să jucăm în funcţie de zona de teren în care ne aflăm, să concretizăm oportunităţile din atac în jumătatea adversă de teren şi să avem o apărare eficientă, disciplinată. Ceea ce încercăm să facem este să dăm un alt curs lucrurilor, pentru că o schimbare radicală nu poate fi făcută pe termen scurt. Procesul pe care îl începem în ianuarie 2023 este doar un prim pas în implementarea şi dezvoltarea strategiei noastre pentru perioada 2023-2027", a completat Apjok.Antrenorul naţionalei îşi doreşte un start în forţă în anul 2023 în ceea ce priveşte pregătirea pentru Cupa Mondială."Ne vom reuni imediat, după începutul anului, pe 9 ianuarie, într-un stagiu de pregătire pe care dorim să-l finalizăm cu un meci. Practic va fi o reacomodare la efort pentru jucătorii din ţară, pentru că în această primă parte a pregătirii accentul va fi pus pe cei care evoluează în campionatul intern, având în vedere că cei din Franţa se află deja în competiţie, la cluburile lor. Este foarte important să reuşim să îi menţinem pe jucători într-o formă cât mai bună în această perioadă în care nu au meciuri, cu pauză de la cluburi, pentru a reuşi să legăm mult mai bine lucrurile în Rugby Europe Championship", a completat acesta.Tehnicianul a afirmat că vor exista surprize şi în ceea ce priveşte selecţia jucătorilor: "Eu zic că da, vom avea şi jucători noi, tineri. În acest prim stagiu dorim să vedem cât mai mulţi jucători, să vedem cum se comportă în antrenamente şi în timpul meciului, cum gestionează anumite momente. Aşa cum am spus, acest prim stagiu va fi cu jucătorii din ţară. Pe cei experimentaţi i-am văzut tot sezonul, ştim ce pot, ştim ce joacă, de aceea dorim să ne uităm şi la alţi jucători, pentru că avem în vedere şi Cupa Mondială din 2027 şi avem nevoie de tineri care să crească cu echipa. (...) Vrem să avem un grup mai larg de jucători tineri, să-i vedem cum lucrează sub presiunea echipei naţionale, să avem discuţii cu ei, să ştim ce-şi doresc pe viitor. Ne gândim la un grup de 20-25 de jucători tineri, care practic vor fi, alături de cei care deja au luat contact cu echipa naţională, nucleul de bază pentru următoarea Cupa Mondială. Ne dorim să îi avem în cât mai multe stagii, să-i obişnuim cu cerinţele echipei naţionale, să crească alături de jucătorii mai experimentaţi. Pentru câţiva dintre aceştia, competiţia de anul viitor din Franţa, va fi ultimul mare turneu, de aceea este important să avem aceşti tineri, să-i formăm din timp".Eugen Apjok consideră că rezultatele echipei naţionale constituie prioritatea majoră, putând aduce îmbunătăţiri printr-o pregătire mai bună şi o schimbare a planului de joc."Îmi doresc să ne îmbunătăţim jocul, să arătăm că ştim să jucăm rugby. Aş vrea ca fiecare jucător să-şi înţeleagă rolul în echipă şi ce are de făcut pe acea bucată pe care trebuie să o acopere, să fie cel mai bun, iar dacă vom reuşi să facem acest lucru cât mai repede, lucrurile se pot dezvolta. La echipa naţională rezultatele sunt prioritatea principală, ştiu că va fi foarte greu să găseşti acel echilibru între a încerca soluţii pe anumite zone ale jocului şi a avea rezultate cât mai bune, însă fiind an de Cupa Mondială, acesta fiind practic cel mai important moment, este nevoie ca tot ce facem de la începutul anului să ducă spre o pregătire cât mai bună a echipei pentru competiţia din Franţa. Este o schimbare în staff pe care jucătorii o vor resimţi, o schimbare a planului de joc şi totul trebuie înţeles şi implementat cât mai rapid", a mai spus antrenorul.La Cupa Mondială din Franţa, România şi-a stabilit ca obiectiv să obţină o victorie în grupa din care mai fac parte Africa de Sud, Irlanda, Scoţia şi Tonga."Nu cred că este vorba neapărat de ce-mi doresc eu, ci de ceea ce putem face în funcţie de calităţile jucătorilor pe care le avem. Evident că toţi ne dorim o victorie la Cupa Mondială, însă este prea devreme să vorbim despre cât şi ce putem. Ca o etapizare a pregătirii până în luna iulie, dorim ca băieţii să îşi însuşească cât mai bine planul de joc, să-şi înţeleagă sarcinile de joc şi apoi vom vedea ce şi când vom adăugă să îmbunătăţim acest plan. În pregătirea dinaintea Cupei Mondiale, vom şti cu exactitate ce ne propunem şi ce putem realiza la Cupa Mondială. Însă, repet, e foarte important ca jucătorii să înţeleagă lucrurile de bază pe care noi le cerem de la ei. Ca să fiu sincer până la capăt, îmi doresc să arătăm un joc cât mai frumos şi eficient, să profităm de fiecare oportunitate de a marca. (...) E normal să am emoţii, însă dincolo de emoţii am şi multă încredere că împreună, alături de staff şi de jucători, putem face lucruri frumoase pentru România", a mai spus Apjok.După demisia englezului Andy Robinson de la conducerea tehnică a naţionalei României, noul staff este condus de Eugen Apjok (de la campioana CSM Ştiinţa Baia Mare), din postura de antrenor principal, el avându-i alături pe David Ellis - antrenor apărare, Stephen Scott - antrenor compartiment înaintare, Valentin Ursache - antrenor zona contact, Mihăiţă Lazăr - antrenor jocul în grămada ordonată, Viorel Lucaci - antrenor jocul în margine, Sosene Anesi - antrenor treisferturi.Echipa naţională de rugby a României face parte din Grupa B la Cupa Mondială din 2023, alături de Africa de Sud, Irlanda, Scoţia şi Tonga, urmând să dispute meciurile la Bordeaux şi Lille.Cupa Mondială va debuta pe 8 septembrie 2023 pe Stade de France cu un meci Franţa - Noua Zeelandă şi se va încheia pe 28 octombrie cu finala programată pe aceeaşi arenă. "Stejarii" vor debuta cu Irlanda pe 9 septembrie, urmând să întâlnească apoi campioana mondială Africa de Sud pe 17 septembrie, Scoţia pe 30 septembrie şi Tonga pe 8 octombrie.