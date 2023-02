Eugen Apjok: Primul meci, cu Polonia, e cel mai important. Ne dorim să scoatem maximum de puncte

Selecţionerul echipei naţionale de rugby a României, Eugen Apjok, a declarat, miercuri, că primul meci din Rugby Europe Championship 2023, cel cu Polonia, de sâmbătă, este cel mai important şi îşi doreşte ca prima reprezentativă să scoată maximum de puncte, potrivit Agerpres.

"Timpul e foarte scurt pentru noi, avem doar trei zile la dispoziţie să ne antrenăm cu jucătorii care au venit din Franţa şi să îi facem să înţeleagă cât mai repede sistemul de joc şi tot ce avem de pus la punct pentru primul meci cu Polonia. Pentru noi aceasta este cea mai importantă partidă şi ne dorim să scoatem maximum de puncte, după aceea discutăm despre partida cu Belgia. Pentru noi e bine că începem cu un prim joc acasă, vrem să prindem încredere şi să progresăm de la meci la meci. Am încercat să aducem la prima reprezentativă cei mai buni jucători. Din păcate mai sunt unele probleme cu accidentările şi cu unii jucători care au avut probleme la club şi n-au putut să vină, dar încet-încet sperăm să avem la dispoziţie cei mai buni jucători", a spus tehnicianul care va debuta oficial în acest mandat la conducerea echipei României în partida de sâmbătă.El a explicat că se aşteaptă la "un meci foarte fizic" împotriva unei echipe care se antrenează împreună de o lună şi jumătate."Polonia este o echipă fizică, jucătorii lor stau de 6 săptămâni împreună pentru a pregăti Rugby Europe Championship, are un staff britanic. Aşa că ne aşteptăm la un meci foarte fizic sâmbătă. Noi tratăm cu maximă importanţă meciul cu Polonia, este primul din acest an acasă în faţa fanilor, naţionala are un nou staff şi un nou sistem de joc şi vrem să jucăm cât mai bine", a adăugat Apjok.Meciul test cu Italia, desfăşurat la 21 ianuarie la nivelul echipelor secunde ale celor două ţări, a fost unul util, chiar dacă rezultatul nu l-a mulţumit, a afirmat selecţionerul."Prin meciul cu Italia am reuşit cu siguranţă să ridicăm un pic nivelul de pregătire fizică după vacanţa de iarnă. În acelaşi timp, jucătorii care au fost în lot pentru partida cu Italia au înţeles sistemul şi acum îi ajută pe cei care au venit din Franţa să îl înţeleagă la rândul lor. Până la urmă obiectivul a fost atins, mai puţin rezultatul partidei cu Italia (m.r. - înfrângere cu 3-64), care cu siguranţă nu ne-a mulţumit", a precizat el.Prima reprezentativă are nevoie de susţinerea suporterilor în acest an dificil, este de părere Eugen Apjok. "Eu sper ca suporterii să fie prezenţi în număr cât mai mare alături de băieţi. Avem nevoie de fani, este un an dificil, un an cu participare la Cupa Mondială şi avem nevoie de tot suportul", a mai spus tehnicianul la finalul antrenamentului desfăşurat, miercuri, pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv Naţional Arcul de Triumf din Capitală.Echipa naţională a României întâlneşte, sâmbătă, de la ora 14:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, selecţionata Poloniei, în primul meci din noua ediţie a Rugby Europe Championship. Tot în această luni, "stejarii" vor mai juca în deplasare cu Belgia (11 februarie) şi Portugalia (18 februarie).România face parte din Grupa B, alături de Portugalia, Belgia şi Polonia, în timp ce în Grupa A se află Georgia, Ţările de Jos, Spania şi Germania.