Eugen Teodorovici a EXPLODAT la adresa șefului ANAF: îl amenință cu DEMITEREA, în direct la TV

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a insistat asupra faptului că șeful Fiscului, Ionuț Mișa este subordonatul său și l-a avertizat, în direct la Antena 3, că dacă nu va face ceea ce i se cere, atunci nu va mai fi subordonatul său. Teodorovici a precizat că îi va trimite o scrisoare lui Mișa în care îi va cere explicații, acesta fiind obligat să îi răspundă până mâine, în caz contrar riscă să își piardă postul.

”Nu există niciun conflict, nu există schimburi de replici între Ministerul de Finanțe și ANAF, pentru că eu nu am replici cu subordonații mei. Dacă aș avea replici cu subordonații mei, atunci aceștia nu ar mai fi subordonați.

Ar fi fost bine ca actualul președinte al ANAF să se gândească bine și să se întrebe de ce nu a trimis anul trecut această notificare, pe vremea când era

Nu este nevoie de niciun mandat, este o prevedere foarte clară, care ne spune că bunurile indisponibilizate sunt valorificate de către ANAF.

Ca să fie domnul Mișa liniștit pe timpul verii am să trimit o solicitare către ANAF, în mai multe puncte și mâine vreau să am un răspuns din partea dumnealui. Eu vreau să îmi spună care sunt acțiunile întreprinse și de ce nu face de ce nu face ceea ce am zis eu.

Dacă există vreo colaborare dificilă cu vreun subordonat de al meu, acela nu mai este subordonat. Eu vreau să fiu foarte clar: dacă nu răspunde cerințelor mele, nu mai are calitate de subordonat al meu.”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.