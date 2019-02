Eugen Teodorovici despre Ordonanța 114: 'Este un subiect care trebuie discutat în primul rând în Coaliţie'

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri seara că decizia finală în ceea ce priveşte o eventuală modificare a Ordonanţei 114, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, va fi luată după o discuţie în Coaliţia de guvernare şi la nivelul Executivului, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Dezvăluiri șocante în cazul falsului medic ginecolog. Ce a ieșit la iveală

"Este un subiect care trebuie discutat în primul rând în Coaliţie, este o Coaliţie cu cele două partide la guvernare vizavi de acest aspect, şi, desigur, în Guvern şi apoi vedem care este decizia finală, pentru că OUG 114 se adresează mai multor domenii.(...) Discuţiile sunt foarte binevenite şi înainte şi după. Nimeni nu porneşte de la ideea preconcepută în a fi schimbat sau a nu fi schimbat ceva. Suntem deschişi la orice fel de discuţie, că vorbim de partea de energie, de bănci. Nu pornim de la ideea de a modifica din start ceva sau a nu modifica. Va trebui în primul rând să fie discutat la nivel de Coaliţie politică şi după aceea desigur şi în Guvern, sau în paralel, nu contează ordinea, ca să putem să spunem clar da, se modifică şi cum se modifică în cazul în care se modifică", a spus Teodorovici la Digi 24.

Întrebat dacă bugetul ar rezista fără taxele prevăzute în OUG 114, ministrul Finanţelor a afirmat că nu afectează absolut deloc bugetul.

"În cazul în care o astfel de taxă s-ar elimina ar fi efectul exact invers. Noi am spus de la început că noi nu punem o astfel de prevedere legală, că vorbim despre bănci, energie sau altă zonă pentru a aduce la buget astfel de venituri. Taxa pe lăcomie în cazul băncilor are în buget prevăzută o sumă egală cu zero. Nu am anticipat nimic de a aduce la buget. Noi am pus această taxă pentru a descuraja băncile vizavi de o practică, spunem noi, incorectă faţă de români, cei care îşi iau împrumuturi în moneda naţională. Dar nu, nu este o problemă în cazul în care se va decide în acest fel vizavi de ceea ce noi am construit în buget. Absolut deloc. Chiar, din contră, şi pe partea de energie sunt dividendele care ar trebui să fie mai mici în cazul unei astfel de prevederi care să rămână mai departe. Absolut deloc nu afectează bugetul.(...) Dacă a vă referiţi la cei mai mici, referitor la jocurile de noroc, unde este estimată o sumă, dar mică în comparaţie cu suma bugetului, undeva la 100 milioane euro dacă nu mă înşel, acolo e altă discuţie, dar în zona energie, comunicaţii sau partea bancară, aici nu vor fi influenţe negative vizavi de buget", a spus Teodorovici.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri, în debutul unei întrevederi cu reprezentanţii Centrului Român al Energiei, că în urma discuţiilor pe care le-a avut cu prim-ministrul Viorica Dăncilă despre taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie a reieşit că aceasta este excesivă şi este posibil să se renunţe la ea.

"Am discutat în prealabil cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă în legătură cu Ordonanţa 114 şi ceea ce vă spun dumneavoastră i-am spus şi dumneaei - nu mă feresc să discutăm, avem un dialog foarte bun şi foarte sincer - şi i-am împărtăşit îngrijorările mele, pentru că o parte din îngrijorările dumneavoastră le-am preluat, prin cei cu care am avut un dialog până acum, şi i-am explicat că această taxă de 2% pe companiile din energie afectează grav posibilităţile de dezvoltare în continuare şi atingerea unor indicatori de performanţă, de profitabilitate care sunt de aşteptat la aceste companii. Şi doamna prim-ministru a consimţit că această taxă este excesivă şi trebuie să analizăm şi cel mai probabil o să renunţăm la această taxă de 2%", a spus Tăriceanu.

El a mai menţionat că unul dintre scopurile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare a fost "protecţia consumatorilor vulnerabili" în faţa creşterilor de preţuri în domeniul gazelor naturale, dar că în urma discuţiilor pe care le-a avut cu operatorii economici a reieşit că există şi efecte adverse ale acestei ordonanţe. Tăriceanu a reamintit că textul ordonanţei urmează să fie supus dezbaterilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului.