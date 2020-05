Eugen Teodorovici NU se supune deciziei PSD: Va vota ÎMPOTRIVA stării de alertă

Fostul președinte executiv PSD Eugen Teodorovici a anunțat miercuri că va vota împotriva stării de alertă, asta în timp ce partidul condus de Marcel Ciolacu va vota hotărârea Guvernului în Parlament. El a reclamat că nu a existat niciun fel de consultare în interiorul partidului privind acest subiect și că nu se teme de repercusiuni.

„De fiecare dată am făcut un altfel de pas atunci când am crezut că lucrurile stau așa cum ele au fost înțelese de mine. Chiar și la Senat am votat împotriva stării de urgență. O să votez și astăzi împotriva stării de alertă. (...) Atât timp cât nimeni nu te întreabă și nimeni nu ține cont de ceea ce spui, fiecare își asumă propria judecată și decizie în consecință. Eu am un dialog cu toți cei care vor să discute. Am avut o discuție chiar și cu Ludovic Orban, spunându-i că-mi ofer serviciile dacă este cazul pentru a lua măsurile bune pentru economie. Chiar și cu Rareș Bogdan am avut o discuție”, a spus Teodorovici pentru Antena3.