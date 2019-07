Eugen Teodorovici, precizări de ULTIM MOMENT despre impozitarea pensiilor speciale: 'Nu luăm o astfel de măsură din lipsă de bani; impactul este nesemnificativ'

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, spune că măsuri precum cele privind instituirea unei taxe pentru pensiile speciale care depăşesc 10.000 de lei şi impunerea unor condiţii pentru studenţi privind gratuitatea la călătoriile cu trenul ”sunt chestiuni pe care toţi oamenii le reclamă”. Teodorovici susţine că impactul este ”nesemnificativ”, iar măsurile nu se iau din lipsă de bani, cum reclamă opoziţia.

Eugen Teodorovici a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă la Drobeta Turnu Severin, despre măsurile economice propuse – respectiv impozitarea pensiilor speciale care depăşesc 10.000 de lei şi impunerea de condiţii studenţilor pentru a beneficia de gratuitate cu trenul şi a afirmat că sunt lucruri pe care ”toţi oamenii le reclamă”.

„Impactul este unul nesemnificativ în raport cu situaţia economică a acestei ţări. Un motiv în plus să arătăm clar că nu acesta este argumentul. În schimb, este un subiect asupra căruia multă lume cere în spaţiul public să se reflecteze, asta facem, asta propunem, am ascultat şi ascultăm, ca de fiecare dată, ceea ce opinia publică doreşte. Că acum se fac fel şi fel de discuţii exact de către cei care ne îndemnau să facem acest lucru, este ceea ce ne-a obişnuit de ceva timp această parte a opoziţiei. Nu are sens să mai speculăm, nu este vorba de bani nu luăm o astfel de măsură din lipsă de bani. Acestea sunt chestiuni de normalitate. Că vorbim de pensiile respective, speciale, că vorbim de anumite prevederi care vor fi discutate cu studenţii din România, sunt chestiuni pe care toţi oamenii, oamenii din spaţiul public le reclamă şi atunci suntem obligaţi să ţinem cont, analizăm, discutăm, comunicăm cu cei vizaţi şi după aceea luăm o decizie” a spus ministrul Finanţelor Publice, conform news.ro.

Teodorovici a spus că studenţii nu se pot supăra că se va impune o limită de vârstă pentru călătoria gratuită cu trenul sau că Guvernul vrea ca aceştia să aibă rezultate bune la examene.

La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a anunţat, în aceeaşi conferinţă de presă, că autorităţile vor demara săptămâna viitoare dialogul cu magistraţii şi cu studenţii înainte ca guvernul să ia o decizie cu privire la măsurile care ar urma să afecteze aceste categorii.

„În primul rând, eu sunt de acord cu dialogul şi acest dialog trebuie să-i cuprindă pe toţi cei care sunt implicaţi în aceste decizii. De aceea, de săptămâna viitoare vom începe dialogul şi cu studenţii şi cu magistraţii astfel încât atunci când luăm o decizie această decizie să fie deja cunoscută de cfei care vor intra sub incidenţa acestui act normativ”, a spus Viorica Dăncilă.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat, luni, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că s-a convenit ”de principiu” să se impoziteze pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei, dar şi să se limiteze numărul de călătorii gratuite cu trenul de care beneficiază studenţii din România. Forma finală a măsurilor va fi stabilită înainte de rectificarea bugetară.