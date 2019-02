Eugen Teodorovici susține că nu îşi doreşte să devină comisar european, deşi este 'o poziţie foarte onorantă'

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminică seara că nu îşi doreşte să devină comisar european, deşi este "o poziţie foarte onorantă", dar nicio o altă funcţie în afara ţării, în contextul recentelor alegeri din Parlamentul European, scrie Agerpres.

"Am spus foarte clar, este o poziţie foarte onorantă în care România trebuie să trimită oameni care într-adevăr înţeleg să facă pentru România tot ceea ce ţine de această ţară, sub umbrela comisarului european care trebuie să fie echidistant. Asta este fineţea. Nu, categoric nu mă interesează. Nici nu m-a interesat în cele două mandate precedente şi nici astăzi. Am văzut fel de fel de speculaţii. Categoric nu. Niciun fel de poziţie în afara ţării nu mă interesează", a susţinut, la Antena 3, Eugen Teodorovici, întrebat dacă îşi doreşte să devină comisar european sau vrea o poziţie de europarlamentar.El a reiterat că vrea să lase şi "să pună la dispoziţia acestei ţări", tot ceea ce a învăţat în aceşti ani, menţionând în acest sens un episod din octombrie 2012, când Victor Ponta, premierul de la acea vreme, i-a propus o funcţie de consilier la Curtea de Conturi, pe care a refuzat-o."Am spus-o clar că ce am învăţat în aceşti ani de zile vreau să las şi să pun la dispoziţia acestei ţări. Ştiu că unii duc în derizoriu această abordare. Uite că sunt şi oameni care au o astfel de abordare. Nu mă interesează nici funcţiile bine remunerate în afara ţării, că sunt.... De exemplu, la Curtea de Conturi, în 2012, când am fost propus de fostul prim ministru Victor Ponta şi am refuzat. Octombrie 2012: consilier de conturi la Curtea de Conturi. Şase ani de zile, titlul de ambasador, 18.000 euro pe lună. Şi am spus "Nu". Şi m-a întrebat atunci Victor, mi-a zis: "Mă, tu eşti nebun? De ce? Toată lumea insistă să meargă". Şi i-am spus: "Rămân să facem treabă în ţara asta". Şi a zis:"Ăsta e nebun. Toată lumea se chinuie să meargă, ăsta să rămână acasă". Asta este abordarea mea. Vrea să creadă lumea? Bine. Nu, o să vedem la pensie", a subliniat oficialul MFP.

Întrebat cine ar trebuie să fie pe listele Parlamentului European, Teodorovici a răspuns: "Exact opusul celor care sunt în Parlamentul European, gen Macovei, Preda, Mureşan".



"Asta nu înţeleg cei care sunt acolo. Ei nu sunt nici PSD, nici PNL, nici ALDE. Ei sunt europarlamentari români. Asta nu înţeleg cei care pleacă acolo. Acolo nu te lupţi între partide, nu te lupţi cu ţara ta. Faci echipă cu toţi cei din România şi te lupţi cu toţi ceilalţi. Ceilalţi aşa fac, numai noi.... Din păcate, lipseşte multora din această ţară acea nebunie frumoasă. Eşti român, nu te apleci, nu se îndoaie genunchii, stai drept, te baţi pentru ţara asta. Eşti destul de abil şi de isteţ încât să serveşti interesul ţării, dar să nu se vadă din afară", a concluzionat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.