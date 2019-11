Eugen Tomac APRINDE FITILUL conflictului dintre PMP și USR: Acordă un cec în alb unora care au preluat puterea în mod dubios

Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, critică reacţia europarlamentarului USR - PLUS Dragoş Tudorache după instalarea noului Guvern de la Chişinău, considerând că a saluta instalarea guvernului impus de Dodon este o eroare,pentru că e riscant să acorzi un cec în alb unora care au preluat puterea în mod dubios, conform News.ro.

Dragoş Tudorache ”s-a poziţionat greşit, din capul locului, dintr-un singur motiv: pentru că la Chişinău nu ai nişte parteneri politici care joacă onest cu instrumentele democratice, ci nişte grupuri de interese care vor să acapareze toată puterea statului pentru ei, iar bătălia se dă între aceştia de ani buni”, afirmă Tomac într-o postare intitulată ”Unde greşeşte Dragoş Tudorache”.

”A saluta instalarea noului guvern impus de Dodon reprezintă o eroare pentru că mi se pare riscant să le acorzi un cec în alb unora care au preluat puterea într-un mod dubios. Mai ales având în vedere că această criză politică prin care a fost înlăturat guvernul Maia Sandu, în urma unei moţiuni de cenzură, are la bază Justiţia din R. Moldova”, continuă liderul PMP.

El admite că, la Bruxelles, în Parlamentul European, nu avem o agendă clară în ceea priveşte R. Moldova şi că, cel puţin pe acest subiect, europarlamentarii români nu se consultă între ei, fiecare având propria agendă, în funcţie de politica de acasă sau de grupul politic din care face parte în Parlamentul European.

”Nu am pretenţia că mă pricep la multe, dar situaţia din R. Moldova o cunosc destul de bine, pentru că o urmăresc zi de zi de 20 de ani. Las la o parte faptul că nici eu, nici Preşedintele Băsescu nu am avut şansa de a primi un loc în delegaţia pentru R. Moldova, dar, aşa e în politică, faci ce se poate. În următorii ani, voi încerca să utilizez instrumentele pe care le am la dispoziţie pentru a face cât mai cunoscută situaţia din R. Moldova şi pentru a o ajuta, în mod real de la Bruxelles, aşa cum am făcut-o şi în ţară”, spune europarlamentarul PMP.

În opinia sa, şi în Republica Moldova situaţie este aceeaşi ca în România, care ”şi-a prăbuşit în timpul guvernării PSD întreaga încredere externă ca stat tocmai pentru că politicienii de la guvernare au încercat să controleze justiţia”.

”Dodon, speriat de controlul pe care îl exercita Plahotniuc asupra sistemului juridic din R. Moldova, a acceptat să se alieze cu proeuropenii conduşi de Maia Sandu şi Andrei Nastase cu scopul de a scoate statul de sub controlul oligarhic absolut. Acum, Dodon, după ce a scăpat de Plahotniuc, a distrus coaliţia şi încearcă să pună sub control total Justiţia din R. Moldova”, explică liderul PMP.

”A saluta acest guvern în calitate de raportor pentru R. Moldova reprezintă o eroare, rolul lui Dragoş Tudorache fiind să prezinte obiectiv şi în termeni cât mai realişti problemele de sistem cu care se confruntă un stat asociat al UE, unde corupţia este răspândită ca o molimă în tot aparatul de stat. Mai mult, cei care conduc acum destinele R. Moldova au drept prioritate consolidarea influenţei Federaţiei Ruse şi folosesc un limbaj dublu în relaţia cu Uniunea Europeană. Sunt proeuropeni doar când au nevoie de bani, în rest sunt nişte propagandişti prăfuiţi ai Moscovei şi trebuie trataţi în această cheie cu multă prudenţă. Acţiunile concrete ale Uniunii Europene trebuie concentrate pentru a sprijini cetăţenii care merită suportul şi atenţia noastră”, conchide Eugen Tomac.

”Sper că vestea primită din Republica Moldova este bună. Există un guvern învestit şi ţara este guvernată. Dar sper ca acest guvern să confirme parcursul proeuropean şi să continue reformele începute în mandatul Maiei Sandu. Este necesar să fie oferite aceste asigurări pentru ca să înţelegem dacă viteza cu care preşedintele Dodon a găsit o soluţie atât de rapidă este o veste bună sau nu”, ascris pe Facebook europarlamentarul USR - PLUS Dragoş Tudorache,după ce la Chişinău Guvernul Maia Sandu a fost demis printr-o moţiune de cenzură susţinută de socialiăti şi democraţi,l fiind înlocuit de un Guvern pro-rus, condus de premierul Ion Chicu, fost consilier al lui Igor Dodon.

Ulterior, Dragoş Tudorache şi-a explicat declaraţia, spunând că, în calitate de raportor al Parlamentului European pentru Republica Moldova, are datoria de a pondera opiniile personale cu rigorile diplomatice şi cu necesitatea de a menţine un canal politic cu guvernul partener, oricare ar fi acesta şi că dincolo de suveranitatea deciziilor unui stat european, cum este Republica Moldova, îşi păstrează o mare rezervă cu privire la schimbarea abruptă a guvernului condus de Maia Sandu.

”Aştept dovezi clare dinspre noul guvern în ceea ce priveşte respectarea traseului european al acestei ţări. Doar faptele şi acţiunile politice concrete de continuare a reformelor începute de Guvernul Sandu mă pot convinge”, spunea Tudorache.