Eugen Tomac: 'Dragnea e tot mai izolat în partid; dacă va candida la prezidenţiale nu va intra în turul doi'

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat joi, la Constanţa, că liderul social-democrat Liviu Dragnea devine din ce în ce mai izolat în propriul partid, iar dacă PSD îl va avea candidat la alegerile prezidenţiale, acesta nu va intra în turul doi al scrutinului electoral, potrivit agerpres.ro.

"Faptul că premierul pus de Dragnea l-a contrazis, spunând că partidul decide, nu un om, cine va fi candidatul la alegerile prezidenţiale, este lovitură sub centură evidentă. Dragnea devine din ce în ce mai izolat în propriul partid, nu mai ţine aventura asta, că unul singur decide pentru toţi. (...) În această speţă, abordarea premierului este din punctul meu de vedere tocmai de a-l tempera pe Dragnea, pentru că PSD-ul dacă merge în alegerile prezidenţiale cu Liviu Dragnea, eu sunt absolut convins de acest lucru, că riscă să nu mai intre pentru prima dată în turul doi. (...) Dar Dăncilă, la ora actuală, nu ia decizii de una singură şi nu comunică, în PSD există o grupare care nu mai suportă starea de fapt în care se află şi nu mai vor să vină cum au venit ceilalţi nemulţumiţi, ci lucrează în tihnă. Şi ea exprimă starea acestor baroni din PSD care vor să îşi negocieze mult mai inteligent viitorul politic", a spus, într-o conferinţă de presă, Eugen Tomac.

Referitor la campania electorală pentru alegerile europarlamentare, Tomac a afirmat că a fost una "extrem de complicată", pentru că aproape toate partidele au încercat să "deturneze" sensul acestui scrutin.

"Ne aflăm la finalul campaniei electorale, o campanie extrem de complicată, în primul rând pentru că aproape toţi competitorii electorali au încercat să deturneze sensul acestei bătălii electorale, pentru că duminică mergem la vot pentru a alege reprezentanţii în Parlamentul European, or aproape toate partidele, de la stânga la dreapta, au dus dezbateri ce ţin de politica internă şi nicidecum de chestiuni ce privesc România în relaţia cu Uniunea Europeană sau chestiuni ce ţin de interesul Uniunii Europene. Noi suntem singurul partid, Partidul Mişcarea Populară, care a venit în această campanie cu un plan de acţiune, pe care îl vor desfăşura şi implementa europarlamentarii PMP la Bruxelles. Am vrut foarte mult să discutăm în această campanie doar despre Europa, pentru că până la urmă Europa ne-a crescut pe noi, de când am intrat în Uniunea Europeană până am atins un nivel de prosperitate fără precedent, şi cred că este de datoria noastră să nu deturnăm acest traseu pe care ni l-am asumat ca naţiune, de a ne integra şi mai mult în UE", a declarat liderul PMP.

Potrivit acestuia, europarlamentarii PMP vor milita în Parlamentul European, printre altele, pentru creşterea valorii subvenţiei acordate agricultorilor români, precum şi pentru ca ţara noastră să poată beneficia de fonduri structurale cu scopul extinderii reţelei de gaze pentru populaţie.

"Ţine de necesitatea de a extinde reţeaua de gaze către populaţie. La ora actuală, doar 30% dintre români au acces în locuinţele lor la reţeaua naţională de gaze, iar 70% dintre români se încălzesc în continuare cu lemne, în condiţiile în care aproape în toate statele Uniunii Europene populaţia are acces la reţeaua naţională de gaze. Or noi avem aici, în Marea Neagră, resurse uriaşe de gaze. De ce trebuie să le exportăm şi să nu le utilizăm aici în ţară, în industrie sau a fi livrate către populaţie? (...) Credem că prin proiecte şi programe pe care UE le poate finanţa în România, o parte dintre românii plecaţi se pot reîntoarce în ţară", a mai spus Eugen Tomac.