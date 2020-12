Eugen Tomac, după demisia de la șefia PMP: Să rămânem uniți și să găsim cele mai bune soluții

Fostul lider al PMP, Eugen Tomac, declară că va rămâne alături de partid, „ în care cred în continuare și pe care îl voi susține cu toată forța” și le transmite un mesaj colegilor: „Vă îndemn ca în aceste clipe dificile să rămânem uniți și să găsim cele mai bune soluții pentru a ne continua drumul”, anunță MEDIAFAX.

„Vă mulțumesc tuturor! Acum 7 ani am pus bazele Partidului Mișcarea Populară, clipă din care am muncit zi de zi pentru a da viață și a dezvolta acest proiect. Am crezut întotdeauna că România are nevoie de o forță politică de dreapta autentică, creștin-democrată, serioasă și trainică. Am învățat multe în acești ani, am trăit experiențe politice inedite, am cunoscut oameni extraordinari alături de care am construit acest partid. Am trecut prin bătălii politice grele și am obținut rezultate bune de fiecare dată. Din păcate, la aceste alegeri nu am reușit să ne atingem obiectivul”, scrie pe Facebook Eugen Tomac.

Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie

Ea reamintește că a demisionat din funcția de președinte pentru că își asumă rezultatul.

„Rămân însă alături de partidul nostru, în care cred în continuare și pe care îl voi susține cu toată forța. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată, a fost o onoare imensă pentru mine să fiu președinte al PMP. Vă îndemn ca în aceste clipe dificile să rămânem uniți și să găsim cele mai bune soluții pentru a ne continua drumul început”, conchide Tomac.

Eugen Tomac a demisionat miercuri din funcția de președinte pentru că PMP nu a trecut pragul electoral la alegerile parlamentare.