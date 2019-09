Eugen Tomac o face praf pe Dăncilă: Azi dimineață văd că îmi scrie Liviu Dragnea. Am scăpat telefonul din mână!

Președintele PMP Eugen Tomac a răspund dur, sâmbătă, pactului propus de șefa PSD Viorica Dăncilă de pe contul de mail al lui Liviu Dragnea.

„In ultimele luni, Dancila incearca sa ne zica ca e neconflictuala. Azi dimineata am scapat din mana telefonul, vad ca imi scrie Liviu Dragnea mesaj. Presedintele PSD mi-a scris un mesaj prin care ne invita sa aderam la ideile lui Dragnea. Apreciez gestul lui Dancila de a ne confirma ca e un premier marioneta. Dancila, pleca si scrie in numele tau, nu in numele lui Dragnea. Pactul vostru propus poate fi acceptat cu o singura conditie: trimiterea Guvernului Dragnea 3 acasa!”, a zis Tomac la Costinești.

Premierul Viorica Dăncilă a propus, vineri, un pact între partidele politice din România, în care acestea își iau angajamentul că vor lupta pentru bunăstarea cetățenilor și că nu vor tăia pensiile și salariile.