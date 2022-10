Eugen Tomac s-a dezlănțuit: Nu am dispărut, nu ne-am dizolvat, nu am fuzionat cu nimeni

Preşedintele PMP Eugen Tomac a declarat, sâmbătă la Liga Aleşilor Locali, că partidul nu a dispărut, nu s-a dizolvat şi nu a fuzionat cu nimeni. Acesta a mai precizat că unii cred că România poate fi împărţită în roşu şi galben, culorile PSD, respectiv PNL, menţionând că pe românii îi unesc roşu, galben şi albastru.

Eugen Tomac a dechis, sâmbătă, Liga Aleşilor Locali a PMP care se desfăşoară la Bucureşti. „Suntem aici, suntem prezenţi, nu am dispărut, nu ne-am dizolvat, nu am fuzionat cu nimeni, suntem aici pentru că credem în România, credem în PMP, credem în viitorul european al acestei ţări. Mă bucur enorm că 1500 de primari, vicepreşedinţi de Consiliu Judeţean, viceprimari, consilieri judeţeni, consilieri de municipiu, consilieri din Bucureşti, consilieri de oraşe şi comune v-aţi reunit aici pentru a da un restart partidului nostru. Ţara trece prin momente complicate şi tocmai de aceea cred că cuvântul de ordine este unitate. Şi mă bucur enorm că astăzi, într-un moment atât de important pentru PMP, am decis cu toţii să ne reafirmăm angajamentele faţă de obiectivele pe care le avem pentru administraţia publică locală”, a afirmat Eugen Tomac.

Liderul PMP a adăugat că este nevoie de alegeri în două tururi.

„Sigur că lecţiile din competiţiile anterioare ne-au învăţat că este bine să fim un partid deschis, un partid spre dialog şi un partid care să coopereze cu cei care împărtăşesc aceleaşi valori, pentru că avem nevoie de alegeri în două tururi. Avem nevoie de o administraţie eficientă şi deschisă, în interesul cetăţeanului şi avem nevoie de o forţă care să dea o nouă perspectivă României. Noi suntem pregătiţi să facem acest efort şi mă bucur că suntem cu toţii astăzi prezenţi aici. De asemenea, vreau să spun ceva important. Unii cred că ţara noastră poate fi împărţită în două: în roşu şi galben. După cum puteţi vedea, în această sală, noi am decis să transmitem un mesaj cât se poate de clar, şi anume că pe români îi uneşte roşu, galben şi albastru”, a mai declarat liderul PMP.