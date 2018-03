Eugen Tomac: Sunt nespus de mândru că ziua de 27 martie este celebrată, pentru prima dată, așa cum se cuvine, ca zi de sărbătoare națională

Astăzi, 27 martie 2018, Ziua Unirii Basarabiei cu România, este, pentru prima dată, oficial, zi de sărbătoare națională în România. Iniţiativa legislativă devenită lege anul trecut, prin votul majorităţii deputaţilor, aparţine deputatului Eugen Tomac, preşedinte executiv al Partidului Mişcarea Populară.

„Sunt nespus de mândru că ziua de 27 martie este celebrată pentru prima dată așa cum se cuvine, ca zi de sărbătoare națională. Este primul an în care avem această onoare și am încrederea că o vom trata ca atare. Basarabia a fost prima provincie care a decis Unirea cu România, deschizând astfel drumul spre săvârșirea Marii Uniri. Faptul că această premieră are loc chiar astăzi, ziua în care se împlinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, este cu atât mai onorant”, a declarat Eugen Tomac, conform unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO.

Proiectul de lege iniţiat de deputatul Eugen Tomac, preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară, privind instituirea Zilei de 27 martie, Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare națională a fost adoptat la 14 martie 2017, de plenul Camerei Deputaților, cu 260 de voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”.

„Mă bucur că toate partidele politice au înțeles importanța acestui gest și au votat anul trecut proiectul de lege pe care l-am propus în acest sens. A fost un vot istoric, un gest de minimă recunoștință pentru cei care au luptat pentru limba română, pentru cei care și-au sacrificat viața pentru România întreagă”, a adăugat liderul deputaților PMP.

Legea 36/2017 pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională a fost promulgată la 27 martie 2017 de către preşedintele României, Klaus Iohannis și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017.